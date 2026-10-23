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Dejana Pejić (35), koja je nestala u nemačkom gradu Marburgu, pronađena je mrtva u žbunju, a na njenom telu otkriveno je 19 ubodnih rana nanetih nožem. Policija i tužilaštvo istražuju slučaj kao sumnjivo ubistvo.

Dejana je poslednji put viđena u utorak uveče, 20. oktobra, oko 18 časova, kada je izlazila iz tržnog centra Erlenring u Marburgu. Nakon što je prijavljen njen nestanak, policija je pokrenula potragu.

U sredu, 21. oktobra, oko 15:15 časova, policajci su pronašli beživotno telo u žbunju u ulici Am Erlengraben. Naknadno je potvrđeno da je reč o nestaloj 35-godišnjoj ženi.

Dejana Pejić Foto: Polizeipräsidium Mittelhessen

Na mestu pronalaska tela policija je do večernjih sati obavljala uviđaj, pretraživala teren i prikupljala tragove. U istragu su uključeni kriminalistička policija i tužilaštvo u Marburgu.

Nadležni za sada nisu objavili detalje o mogućem motivu, niti su saopštili da li postoji osumnjičeni. Naveli su da zbog interesa istrage trenutno ne mogu da pruže dodatne informacije.

Policija je pozvala sve koji su između utorka, 20. oktobra, u 18 časova i srede, 21. oktobra, u 15:15 časova primetili nešto sumnjivo u području oko Erlenringa da se jave kriminalističkoj policiji u Marburgu.

1/32 Vidi galeriju Nemačka policija Foto: Shutterstock, Profimedia, HENDRIK SCHMIDT / AFP / Profimedia