ZATIŠJE DOK NE PROĐU IZBORI U AMERICI I IZRAELU

ZATIŠJE DOK NE PROĐU IZBORI U AMERICI I IZRAELU

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Korpus iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da se priprema za predstavljanje novog oružja koje je nazvao "ocem svih bombi", kao odgovor na američke pretnje da bi protiv iranskih nuklearnih postrojenja mogla da bude upotrebljena najmoćnija konvencionalna bomba u američkom arsenalu, poznatija kao "majka svih bombi".

Najava dolazi u trenutku pojačanih bezbednosnih tenzija između Teherana i Vašingtona i mogućnosti novih američkih udara na Iran.

Portparol Revolucionarne garde, Hosein Mohabi rekao je iranskoj novinskoj agenciji "Klub mladih novinara" da su u toku pripreme za predstavljanje oružja, navodeći da je reč o "nečemu novom za neprijatelja".

Nije, međutim, izneo detalje o vrsti oružja, njegovoj snazi, operativnim mogućnostima niti datumu predstavljanja.



Amerika razmatra upotrebu "majke svih bombi"



Iranska najava usledila je posle medijskih izveštaja da je Pentagonpripremio planove za moguću upotrebu američke bombe GBU-43/B, poznatije kao "majka svih bombi" (MOAB), protiv ciljeva u Iranu.

Ova bomba teška je oko 9,8 tona i spada među najmoćnija konvencionalna oružja američke vojske. Prvi put je upotrebljena u aprilu 2017. godine, tokom prvog mandata predsednika Donalda Trampa, protiv kompleksa tunela Islamske države u Avganistanu.

Namenjena je stvaranju izuzetno snažnog udarnog talasa na širokom području, ali nije projektovana za duboko probijanje podzemnih objekata poput specijalizovanih bombi za uništavanje bunkera.

Tramp je prošlog četvrtka u intervjuu za "Njuzmaks" govorio o mogućnosti upotrebe ovog oružja, naglašavajući da nije reč o nuklearnoj bombi. Isključio je upotrebu nuklearnog oružja protiv Irana, ali nije odbacio mogućnost napada konvencionalnom bombom.

Mohabi je takođe rekao da je iranski arsenal raketa povećan za 50 odsto od dvanaestodnevnog rata sa Izraelom u junu 2025. godine.

Prema njegovim rečima, unapređeni su domet, razorna moć i preciznost raketa, ali nije ponudio podatke koji bi omogućili nezavisnu proveru tih tvrdnji.



Iran tvrdi da Ormuski moreuz nije otvoren



Portparol Revolucionarne garde odbacio je američke tvrdnje da je Ormuski moreuzotvoren za plovidbu.

Prema njegovim rečima, prolazak pojedinih manjih brodova, koji navodno isključuju sisteme za praćenje ili pribegavaju podmićivanju, ne znači da je plovni put slobodan.

Mohabi tvrdi da je moreuz zatvoren i da bi otvorenim mogao da se smatra samo ako bi svi brodovi, bez obzira na poreklo i odredište, mogli nesmetano da prolaze.

Najnovija izjava dodatno pojačava razmenu pretnji između Teherana i Vašingtona, dok su pregovori dve zemlje zapali u zastoj zbog neslaganja oko slobode plovidbe i bezbednosti u Ormuskom moreuzu.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Benjamin Netanjahu o mogućem novom napadu na Iran

U intervjuu za "Džerusalem post" , Netanjahu je rekao da je Izrael završio "90 odsto posla" protiv Irana i njegovih saveznika, ali da ostaje izazov sprečavanja obnove iranskih vojnih sposobnosti.

Upozorio je da će Izrael odgovoriti "silom i moći kakvu ne mogu ni da zamisle" ako Iran i njegovi saveznici pokušaju da utiču na izbore u Izraelu koji su zakazani za 27. oktobar. Nije potvrdio konkretan datum novog napada.

Sredinom oktobra je izjavio da mu novi preventivni napad na Iran pre izraelskih izbora, zakazanih za 27. oktobar, "ne odgovara" i da ga ne smatra pogodnim u tom trenutku. Istovremeno je upozorio da će Izrael snažno uzvratiti ako bude napadnut.

1/25 Vidi galeriju Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati? Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Kada bi mogao da usledi novi napad na Iran?