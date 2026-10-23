Bezbednosne snage tragaju za osumnjičenima, a za sada nisu poznati identitet napadača ni motiv napada
Planeta
PUCNJAVA U CRKVI U JORDANU, IMA MRTVIH I RANJENIH! Naoružani napadači otvorili vatru tokom sahrane! U toku je policijska potera! (VIDEO)
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Sedam osoba je poginulo kada su naoružani napadači otvorili vatru unutar crkve u oblasti Karak u Jordanu, prenela je jordanska državna televizija.
Služba za javnu bezbednost saopštila je da su nepoznati napadači pucali u crkvi tokom sahrane, pri čemu je osim poginulih, za sada neutvrđeni broj ranjenih ljudi.
Bezbednosne snage tragaju za osumnjičenima, navodi se u saopštenju.
Za sada nisu objavljeni detalji o identitetu napadača, njihovim motivima, kao ni o identitetu žrtava.
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