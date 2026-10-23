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Sedam osoba je poginulo kada su naoružani napadači otvorili vatru unutar crkve u oblasti Karak u Jordanu, prenela je jordanska državna televizija.

Služba za javnu bezbednost saopštila je da su nepoznati napadači pucali u crkvi tokom sahrane, pri čemu je osim poginulih, za sada neutvrđeni broj ranjenih ljudi.

Bezbednosne snage tragaju za osumnjičenima, navodi se u saopštenju.

Za sada nisu objavljeni detalji o identitetu napadača, njihovim motivima, kao ni o identitetu žrtava.

(Kurir.rs/TA NEA/Preneo: V.M.)

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