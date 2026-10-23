Buagrska novinarka Sonja Koltuklijeva oborena na zemlju od strane službenika Nacionalne službe za zaštitu

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Bugarska novinarka Sonja Koltuklijeva završila je u bolnici u četvrtak uveče nakon što ju je službenik Nacionalne službe za zaštitu (NSO) oborio na zemlju dok je u Sofiji pokušavala da postavi pitanje predsednici parlamenta Mihaeli Docovoj.

Incident se dogodio ispred sedišta stranke "Progresivna Bugarska" premijera Rumena Radeva, a snimak događaja ubrzo se proširio društvenim mrežama.

Koltuklijeva, novinarka agencije PIK, pitala je Docovu zbog čega je dva puta oborila saslušanja. Predsednica parlamenta nije odgovorila, već je brzo ušla u službeno vozilo. Prema izveštaju bugarske televizije bTV, incident je usledio nakon što je novinarka otvorila vrata automobila u koji je Docova već ušla.

Na snimku se vidi kako se službena limuzina udaljava uz uključene rotacione svetiljke i sirenu, dok Docova nije proverila u kakvom je stanju novinarka niti joj je ponudila pomoć.

Upozoravamo da snimak može biti uznemirujuć!

Dobila potres mozga, prelom ključne kosti i iščašenje ramena

Koltuklijevu je vozilo Hitne pomoći prevezlo na Vojnomedicinsku akademiju. Prema navodima agencije PIK, zadobila je potres mozga, prelom ključne kosti i iščašenje ramena. Koltuklijeva je nakon izlaska iz Vojnog tužilaštva izjavila da je pokrenut predistražni postupak i da je priveden službenik NSO-a koji ju je gurnuo.

Iz Nacionalne službe za zaštitu saopšteno je da je rukovodstvo naredilo hitnu i temeljnu proveru postupanja službenika. Najavljene su najstrože mere ukoliko se utvrdi da njegova reakcija nije bila srazmerna situaciji.

Docova se kasnije sastala s novinarkom i izrazila žaljenje zbog incidenta, ocenivši da je reč o apsolutno nedopustivom postupku. Najavila je da će od direktora NSO-a zatražiti najstrože mere.

Istovremeno je navela da predsednicu parlamenta obezbeđuju pripadnici NSO-a, koji rade prema utvrđenim protokolima, te da ona ne može da im određuje kako će obavljati svoj posao.

Novinarka odbacila objašnjenje predsednice parlamenta

Koltuklijeva nije prihvatila takvo objašnjenje. Kako je rekla medijima, Docova se pravdala stresom, navodeći da je napolju videla samo novinarku. Koltuklijeva joj je, kako tvrdi, rekla da ode jer je posumnjala u iskrenost izvinjenja.

Novinarka je ocenila i da se pokušava odgovornost za incident prebaciti na nju, prenosi Glas Srpske.

Postupak službenika osudila je i predsednica Bugarske Ilijana Jotova, nazvavši ga nedopustivim i preteranim. Zatražila je hitan izveštaj o događaju i utvrđivanje odgovornosti.