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Na moskovskom aerodromu Šeremetjevo u toku je evakuacija putnika zbog pretnje od napada dronom, saopštio je danas aerodrom.

Aerodrom Šeremetjevo i drugi moskovski aerodromi bili su zatvoreni za dolazeće i odlazeće avione, prenosi RIA Novosti.

Kako se navodi, ova ograničenja su uvedena zbog bezbednosnih zahteva.

"Upozorenje na vazdušni napad tj. pretnja od napada bespilotnim letelicama ostaje na snazi. Putnici se evakuišu, a ulaz u sterilnu zonu svih terminala je trenutno ograničen. Putnici se obaveštavaju audio putem", navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/Tanjug)

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