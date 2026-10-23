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Američka kongresmenka, Ilhan Omarodbacila je optužbe da je 2009. godine sklopila fiktivni brak sa Ahmedom Nur Saidom Elmijem kako bi mu pomogla da dobije imigracioni status u SAD.

Ipak, u intervjuu objavljenom ove nedelje, kada je upitana da li su njih dvoje u srodstvu, odgovorila je: "Koliko ja znam, nismo."

Omar, demokratska predstavnica iz Minesote, zakonski se udala za Elmija 2009. godine, a razveli su se 2017. godine. On je britanski državljanin.

"Njujork post" u tekstu objavljenom 23. oktobra navodi nekoliko okolnosti za koje tvrdi da podstiču sumnje u prirodu njihovog odnosa. Međutim, navodi da joj je Elmi brat i da je brak bio imigraciona prevara nisu dokazani.

Ilhan Omar Foto: AP

Venčani list i imena članova porodice

Prema pisanju lista, jedan od detalja na koji se ukazuje jeste britanski venčani list iz 1997. godine, izdat za Lejlu Nur Said, za koju se navodi da bi mogla da bude Ilhanina sestra. U dokumentu je kao njen otac naveden Nur Said Elmi, somalijski vojni oficir.

Omarin pokojni otac, Nur Omar Mohamed, koristio je i ime Nur Said Elmi, navodi "Njujork post". List tvrdi da je razgovarao sa više izvora koji veruju da se u oba slučaja radi o istoj osobi. Ipak, samo podudaranje imena ne dokazuje porodičnu vezu između Omar i njenog bivšeg supruga.

U sudskom podnesku američkog tužilaštva od 21. oktobra kongresmenka je navedena kao "Ilhan Nur Said Elmi, poznata i kao Ilhan Abdulahi Omar". Taj podatak ponovo je pokrenuo pitanja o njenom identitetu i ranijim optužbama, ali sam po sebi ne dokazuje da je bila u srodstvu sa Elmijem.

Ilhan Omar (desno) Foto: AP

Zajednička adresa i brakovi

Omar je pre braka sa Elmijem bila u vezi sa Ahmedom Abdisalanom Hirsijem, sa kojim ima troje dece. Prema njenom objašnjenju, njih dvoje su se 2002. godine venčali prema islamskim običajima, ali taj brak tada nije bio zakonski registrovan.

Nakon razdvajanja 2008. godine, pomirili su se oko 2012, a zakonski su se venčali 2018. godine.

U međuvremenu, Omar je od 2009. do 2017. bila zakonski udata za Elmija. Na zahtevima za sklapanje braka i ona i Elmi naveli su adresu u predgrađu Mineapolisa Kolumbija Hajts. Tu adresu je, prema pisanju lista, koristio i Hirsi za poslovnu dozvolu.

Omar je ranije izjavila da su se ona i Elmi razišli 2011. godine, ali da je bilo potrebno više vremena da se pravno okonča brak. Njihovo razilaženje tako se vremenski poklopilo sa periodom u kojem je dobila treće dete sa Hirsijem.

"Njujork post" podseća i da su Omar i Hirsi podneli zajedničke poreske prijave za 2014. i 2015. godinu, iako je ona tada još bila zakonski udata za Elmija. Prijave su naknadno ispravljene.

Elmi je, prema navodima lista, povukao zahtev za dobijanje zelene karte na osnovu braka 2019. godine, nakon što su imigracione vlasti zatražile dodatne dokaze o njihovoj bračnoj zajednici.

Ilhan Omar Foto: EPA

Tvrdnje somalijskog blogera i život u Londonu



List navodi i izjavu somalijskog blogera iz Mineapolisa, koji je 2020. godine rekao "Dejli mejlu" da je poznavao Omar dok su odrastali u Minesoti.

Prema njegovim tvrdnjama, ona je Elmija predstavljala članovima somalijske zajednice kao svog brata koji je došao iz Londona i kome su bili potrebni imigracioni papiri.

Bloger je takođe tvrdio da ljudi iz zajednice nisu znali za njihov brak sve dok se godinama kasnije u medijima nije pojavio venčani list. Ove tvrdnje predstavljaju svedočenje pojedinca, a ne nezavisno potvrđen dokaz o njihovom srodstvu ili motivima za sklapanje braka.

Prema tekstu, Elmi se nakon odlaska iz SAD vratio u Veliku Britaniju, gde je na društvenim mrežama sebe opisivao izrazom "dirty dandy", koji se može prevesti kao "prljavi kicoš".

List piše i da je nastavio akademsku karijeru: od 2023. godine radio je na doktoratu na Univerzitetu u Bristolu, a bio je i istraživač-asistent na tamošnjoj školi za sociologiju, politiku i međunarodne studije.

Ilhan Omar i Donald Tramp Foto: AP

Optužbe i dalje nisu dokazane



Tvrdnja da je Ilhan Omar sklopila brak sa rođenim bratom pojavljuje se u javnosti još od 2016. godine. Omar je ranije takve optužbe nazvala apsurdnim i uvredljivim, a sada je ponovila da je reč o pokušaju političkog progona.

Ranije provere činjenica, uključujući analize portala Africa Check i PolitiFact, nisu pronašle dovoljno dokaza da potvrde da je Ahmed Elmi njen brat.

Pitanja o njenim ranijim brakovima i poreskim prijavama jesu dokumentovana, ali ona sama ne potvrđuju navodnu porodičnu vezu.