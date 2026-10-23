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Trudna Dejana Pejić (35), poreklom iz Srbije, ubijena je sa 19 uboda nožem u nemačkom gradu Marburgu, a njeno telo pronađeno je u žbunju iza kontejnera za staklo. Zbog sumnje da je počinio zločin, u Poljskoj je uhapšen Marek R. (42), sa kojim je, prema pisanju nemačkih medija, ranije bila u emotivnoj vezi.

Telo žene pronađeno je u sredu popodne, 21. oktobra, u žbunju iza kontejnera za staklo u ulici Am Erlengraben, na oko 250 metara od tržnog centra Erlenring. Obdukcijom je utvrđeno da je zadobila 19 uboda nožem, a prvi rezultati istrage ukazivali su na sumnju da je reč o ubistvu.

Dejana poslednji put viđena u tržnom centru

Dejana je poslednji put viđena u utorak, 20. oktobra, oko 18 sati, kada je napuštala tržni centar Erlenring u Marburgu. Njeno kretanje zabeležila je nadzorna kamera.

Nakon što je prijavljen njen nestanak, policija je pokrenula potragu. Telo je narednog dana pronašao policajac koji je tragao za nestalom ženom.

Kriminalistička policija i tužilaštvo odmah su pokrenuli opsežnu istragu, a u slučaj je uključena posebna policijska grupa za ubistva. Istražitelji su pregledali mesto pronalaska tela i prikupili tragove, dok je uviđaj trajao do večernjih sati.

1/2 Vidi galeriju Dejana Pejić (35), poreklom iz Srbije, ubijena u Nemačkoj Foto: Polizeipräsidium Mittelhessen

Osumnjičeni pobegao u Poljsku, uhapšen juče

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, Dejana se u sredu sastala sa Marekom R., nakon čega ju je on, kako se sumnja, ubio sa 19 uboda nožem. Motiv zločina i tačne okolnosti pod kojima se dogodio još nisu utvrđeni.

Osumnjičeni je, prema pisanju nemačkih medija, neposredno nakon zločina automobilom pobegao u Poljsku. Istražitelji su mu ubrzo ušli u trag, a na zahtev Tužilaštva u Marburgu nadležni osnovni sud izdao je nacionalni i evropski nalog za hapšenje zbog sumnje na ubistvo.

Marek R. uhapšen je u Poljskoj u četvrtak, 22. oktobra, u saradnji sa tamošnjim nadležnim organima. Trenutno se nalazi u pritvoru, a očekuje se da bude izručen Nemačkoj.

Prema rečima portparola Tužilaštva u Marburgu, postupak izručenja mogao bi da traje od nekoliko nedelja do nekoliko meseci. Za sada nije poznato da li se osumnjičeni u Poljskoj izjasnio o optužbama koje mu se stavljaju na teret.

Prema navodima nemačkih medija, Marek R. nema prijavljeno prebivalište u Nemačkoj, a ranije nije bio poznat tamošnjoj policiji. Njegovo prebivalište navodno je bilo u Poljskoj.

Dejana se sklonila u sigurnu kuću za žene

Prema informacijama istražitelja, Dejana je neposredno pre ubistva boravila u sigurnoj kući za žene, gde se sklonila radi zaštite od drugog bivšeg partnera. Policija je izričito naglasila da taj muškarac nije osoba koja je uhapšena zbog sumnje da je počinila ubistvo.

Nije poznato da li su Dejana i Marek R. bili u vezi u trenutku zločina. Istražitelji još utvrđuju prirodu njihovog odnosa, kao i motiv ubistva. Nož kojim je zločin počinjen do sada nije pronađen.

Nemački "Bild" objavio je i da je Dejana bila trudna. Jedna njena prijateljica rekla je za taj list da je ubijena žena imala troje dece, ali za sada nije razjašnjeno da li je reč o njenoj biološkoj deci ili pastorcima.

Policija traži svedoke

Kriminalistička policija u Marburgu nastavila je istragu i pozvala građane koji su primetili nešto sumnjivo u području tržnog centra Erlenring da se jave istražiteljima.

Policija je posebno tražila informacije od osoba koje su se kretale tim područjem između utorka, 20. oktobra, od 18 sati, i srede, 21. oktobra, do 15.15 sati.

Svi koji imaju relevantne informacije mogu da se jave kriminalističkoj policiji u Marburgu na broj telefona 06421 406-0.