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Upozorenje na cunami izdato je za obalne delove Sicilijenakon što je područje Italijepogodila serija od 12 zemljotresa, zbog čega su evakuisane škole, a građani izašli na ulice.

Najsnažniji potres imao je magnitudu 5,0 i zabeležen je oko 12:20 časova u Tirenskom moru, severozapadno od Eolskih ostrva, saopštio je Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju Italije. Preostalih 11 potresa imalo je magnitudu veću od 3,0 stepena.

Upozorenje na cunami označeno je narandžastim nivoom, a kao mera predostrožnosti evakuisane su škole u Palermu, glavnom gradu Sicilije, i u oblasti Mesine.

Šef sicilijanske Službe civilne zaštite Salvo Kočina naredio je hitno podizanje stepena pripravnosti i pokretanje mera za vanredne situacije u ugroženim opštinama. Evakuisana je i zgrada suda u Trapani, dok su zabrinuti stanovnici izlazili na ulice.

Prema informacijama, nije bilo prijava o povređenima niti o materijalnoj šteti. Prvi zemljotres, magnitude 3,3, zabeležen je u 11:04 časova u području Eolskog arhipelaga.

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