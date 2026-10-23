ŠOK IZ BELE KUĆE: Melanija Tramp izdejstvovala prekid vatre Rusije i Ukrajine! Spas za zaboravljeni "grad iz pakla" iz kojeg je nemoguće pobeći! (FOTO/VIDEO)
- Bela kuća tvrdi da je Melanija Tramp izdejstvovala lokalni prekid vatre u gradu Oleškom, uz dogovor Rusije i Ukrajine da se pusti humanitarna pomoć i pripremi evakuacija civila.
- Sporazum stupa na snagu 29. oktobra, a grad pod ruskom okupacijom je od 2022. u ruševinama, bez struje, vode i redovnog snabdevanja hranom.
Bela kuća je saopštila da je prva dama SAD Melanija Tramp uspešno obezbedila prekid vatre između Rusije i Ukrajine "lokalizovan na grad Oleški".
Rusija i Ukrajina su se dogovorile da privremeno obustave sva vojna dejstva u gradu kako bi se omogućio ulazak humanitarne pomoći i pripremila evakuacija civila kroz određeni bezbedni koridor, dodala je Bela kuća.
Sporazum stupa na snagu 29. oktobra.
Grad odsečen od sveta
Oleški je ukrajinski grad na strani reke Dnjepar pod ruskom okupacijom, nasuprot Hersonu.
Otkako su ga ruske snage zauzele 2022. godine, pretvoren je u ruševine i odsečen od sveta.
Ipak, hiljade civila, uključujući i decu, i dalje je tamo. Navodi se da žive bez struje, tekuće vode i redovnog snabdevanja hranom. Meštani su za Skaj njuz potvrdili da mnogi kuvaju travu kako bi preživeli.
Rusija ne dozvoljava nezavisnim medijima ulazak u grad, ali specijalni izveštaj glavnog dopisnika Stjuarta Remzija otkrio je potresne detalje o životu unutar njega.
(Kurir.rs/Sky news)