Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Bela kuća je saopštila da je prva dama SAD Melanija Tramp uspešno obezbedila prekid vatre između Rusije i Ukrajine "lokalizovan na grad Oleški".

Rusija i Ukrajina su se dogovorile da privremeno obustave sva vojna dejstva u gradu kako bi se omogućio ulazak humanitarne pomoći i pripremila evakuacija civila kroz određeni bezbedni koridor, dodala je Bela kuća.

Sporazum stupa na snagu 29. oktobra.

Grad odsečen od sveta

Oleški je ukrajinski grad na strani reke Dnjepar pod ruskom okupacijom, nasuprot Hersonu.

1/8 Vidi galeriju Grad Oleški u Hersonskoj oblasti Foto: X printscreen

Otkako su ga ruske snage zauzele 2022. godine, pretvoren je u ruševine i odsečen od sveta.

Ipak, hiljade civila, uključujući i decu, i dalje je tamo. Navodi se da žive bez struje, tekuće vode i redovnog snabdevanja hranom. Meštani su za Skaj njuz potvrdili da mnogi kuvaju travu kako bi preživeli.