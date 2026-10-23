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U toku je istraga o terorizmu nakon što je danas jedna osoba ubijena, a četiri ranjene u predgrađu Pariza.

Pucnjava se dogodila na tri odvojene lokacije u mestima Trap i La Verijer, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez. Ova mesta se nalaze oko 24 kilometra jugozapadno od centra Pariza, u departmanu Ivlin.

Nunjez je rekao da je napadač koristio "vojno oružje, ili u najmanju ruku automatsko oružje".

Kasnije je dodao da je pucnjava "očigledno teroristički zločin", kao i da je istraga antiterorističkog tužilaštva, koje vodi slučaj, i dalje u toku. Ali Rabe, gradonačelnik Trapa, izjavio je za BFMTV da je muškarac pucao na putu između Trapa i La Verijera.

Rekao je da je napadač "izgleda pucao nasumično i delovao rešeno da izvede masakr", te da je "pravo čudo" što nema više žrtava.

Rabe je naveo da je ubijena osoba afričkog porekla, dok je jedna od ranjenih osoba severnoafričkog porekla.

Devojčica (12) pogođena osam puta

Takođe je dodao da je među napadnutim lokacijama bilo i dečje igralište, pri čemu BFMTV izveštava da je jedna dvanaestogodišnja devojčica pogođena osam puta.

Policija se još uvek nije oglasila povodom identiteta ili starosti žrtava. Predsednik Emanuel Makron izrazio je "dubok šok" i na mreži X poručio da su njegove misli sa žrtvama.

Napad uoči masovnih protesta najavljenih za subotu

Napad se dogodio u trenutku kada se Francuska priprema za nove proteste u subotu zbog visokih troškova života i stanja u školstvu.

Vlada raspoređuje znatno veće bezbednosne snage kako bi pokušala da spreči ponavljanje rasprostranjenih nereda i nasilja od prošle nedelje.

1/9 Vidi galeriju Protesti u Francuskoj Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Printskrin, Pinto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia