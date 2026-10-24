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Olupina nemačke podmornice U-672, potopljene 1944. godine nedaleko od obale engleske grofovije Devon, identifikovana je posle više od osam decenija. Pogrešno zabeležene koordinate u dnevnicima britanske mornarice dovele su do toga da njena lokacija dugo ostane nepoznata.

Dugo se verovalo da olupina na dubini od 70 metara, oko 32 kilometra od obale Solkoma, pripada jedrenjaku iz Prvog svetskog rata. Međutim, tokom jula i avgusta, ronioci iz Portlanda i grupa „Gasperados“ iz Plimuta utvrdili su da je reč o nemačkoj podmornici.

Detaljnije istraživanje otkrilo je karakteristične delove plovila, koji su potvrdili da je reč o podmornici U-672, nestaloj u julu 1944. godine posle okršaja sa britanskim ratnim brodom.

Među ključnim tragovima bili su šnorhel, sistem koji omogućava podmornici da uzima vazduh sa površine dok se nalazi ispod vode, kao i ostaci nemačke radarske opreme.

„Kada smo počeli da je obilazimo i kada sam počeo da uočavam pojedinačne delove, poput šnorkela i komandnog tornja, znao sam da ćemo dobiti video-materijal potreban za identifikaciju“, rekao je Dominik Robinson, ronilac iz grupe „Gasperados“.

Pogrešne koordinate otežale potragu

Misterija tačne lokacije podmornice trajala je više od osam decenija zbog greške u vojnoj evidenciji. Prema rečima istoričara Aksela Nistlea, britanska mornarica je u svoj dnevnik unela pogrešne koordinate, udaljene 74 kilometra od stvarnog mesta potapanja.

Posle napada britanskog ratnog broda, podmornica je počela da prima vodu. Njen komandant Ulf Lavec odlagao je odluku koliko god je mogao, a zatim je odlučio da isprazni rezervoare i izroni, kako bi posadi pružio šansu da se spase.

Svih 52 člana posade preživela su napad. Posada je namerno potopila oštećenu podmornicu i prešla u čamce za spasavanje. Britanski avioni i brodovi pronašli su ih narednog dana, nakon čega su mornari prebačeni u logor za ratne zarobljenike.

Otkriće ponovo povezalo olupinu sa porodicom komandanta

Posle objavljivanja vesti o identifikaciji olupine, porodica komandanta Laveca stupila je u kontakt sa roniocima. Članovi porodice pokazali su im malu numerisanu pločicu sa podmornice, koju je komandant, prema njihovim rečima, čuvao do kraja života.

Takva otkrića mogu da donesu nova saznanja o ratnoj istoriji, ali i da ponovo povežu porodice sa događajima o kojima su decenijama znale samo iz priča i dokumenata.

„Onda se javi nečija porodica i odjednom se podsetite da su iza svega toga stajali stvarni ljudi“, zaključio je Robinson.