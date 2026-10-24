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Mladenci u Nigeriji sve češće dobijaju solarne panele kao svadbene poklone, trend podstaknut rastom cena goriva i sve većom pristupačnošću solarne opreme, koja se uglavnom uvozi iz Kine, navodi se u izveštaju agencije Blumberg.

Solarni paneli, baterije i inverteri postaju uobičajen svadbeni poklon, baš kao i tradicionalni darovi poput posteljine ili kućnih aparata.

Zbog ograničenog kapaciteta nigerijske elektroenergetske mreže, većina stanovnika mora sama da proizvodi električnu energiju. Iako su se mnogi ranije oslanjali na generatore koji koriste gorivo, vrtoglavi rast cena goriva, dodatno pogoršan sukobom u koji su uključeni SAD, Izrael i Iran, primorava Nigerijce da pređu na solarnu energiju.

Kina ostaje glavni dobavljač, izvozeći svoje viškove solarne opreme po sve konkurentnijim cenama.

Do kraja 2025. godine, solarni sistemi u domaćinstvima proizvodili su više električne energije nego što je isporučivano putem nacionalne mreže. Do 2026. godine, ukupan broj solarnih panela instaliranih u Nigeriji već je premašio zbirni broj za 2024. i 2025. godinu.

Blumberg je 2025. godine ukazao na to da je Nigeriji, najmnogoljudnijoj afričkoj državi sa 237,5 miliona stanovnika, hitno potrebna temeljna reforma energetskog sektora.