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Austrija je proglasila četvoricu ruskih diplomata personama non grata zbog sumnje na špijunažu, saopštilo je austrijsko Ministarstvo spoljnih poslova.

U saopštenju se navodi da su trojica diplomata ruske ambasade u Beču obavljala "aktivnosti koje nisu u skladu sa njihovim diplomatskim statusom".

"Oni su, u skladu sa članom 9 Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, proglašeni personama non grata", navodi se u saopštenju, prenosi danas "Hojte".

Mera se odnosi i na ruskog diplomatu koji je radio pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Beču, u okviru ruske delegacije za vojnu bezbednost i kontrolu naoružanja.

"I njemu se na teret stavljaju aktivnosti koje nisu u skladu sa njegovim diplomatskim statusom, a naloženo mu je da napusti Austriju", dodaje se u saopštenju.

Austrija je i ranije ove godine proterivala ruske diplomate, a najnovija odluka dodatno je zaoštrila diplomatske odnose Beča i Moskve, navodi austrijski dnevnik.