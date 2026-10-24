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Koalicija arapskih zemalja, predvođena Saudijskom Arabijom, saopštila je da je jutros iznad Rijadapresretnuta balistička raketa koju su lansirali jemenski pobunjenici Huti.

Portparol koalicije objavio je na platformi X da je protivvazdušna odbrana presrela i uništila balističku raketu koju su Huti lansirali prema Rijadu.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Saudijska civilna zaštita je prethodno izdala hitna upozorenja za Rijad, Nadžran i Vadi el Davasir, a potom je saopšteno da je opasnost prošla za sva tri područja, prenela je Al Džazira.

Koalicija je prethodno saopštila da je presretnut i uništen dron u istočnoj provinciji Saudijske Arabije.