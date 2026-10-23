Nisu dobili konkretne mere koje su tražili

Nisu dobili konkretne mere koje su tražili

Demonstrant u Lionu drži plakat sa likom francuskog predsednika Emanuela Makrona i giljotinom tokom protesta u Francuskoj 17. oktobra 2026. godine.

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Predstavnici francuskih srednjoškolaca pozvali su danas na nastavak protesta nakon sastanka sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, koji je trajao oko tri sata, navodeći da, uprkos obećanjima o reformama, nisu dobili konkretne mere koje su tražili.

"Nismo zadovoljni", izjavio je Natanael Kombari iz organizacije "Renouveau lyceen" za Frans 24, pozivajući učenike da nastave mobilizaciju.

On je, međutim, ocenio da je Makron tokom sastanka u početku pokazao spremnost da sasluša njihove zahteve i naveo da su izneta jasna obećanja, posebno u vezi sa reformom školske demokratije i temeljnom promenom platforme "Parcoursup", preko koje se učenici prijavljuju za upis na visokoškolske ustanove.

Kombari je istovremeno izrazio žaljenje zbog izostanka konkretnih mera, dok je drugi predstavnik učenika naveo da su tokom razgovora pokrenuta i pitanja policijskog nasilja.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

Kombari je ponovio da će učenici nastaviti proteste na ulicama i sutra.

Jedna od predstavnica srednjoškolaca istakla je da njen glas, kao i glas drugih srednjoškolaca treba da se čuje kao "glas zrelih srednjoškolaca".

"Ne ljutimo se zbog pomfrita koji se služi u menzi ili jer su nam oduzeli telefone. Ako se bunimo, to je jer tražimo stvari, osnovne ljudske potrebe, koje oni odbijaju da ispune", rekla je ona za Frans24.

Predstavnici srednjoškolskih organizacija koji su se sastali sa Makronom pozvali su na nastavak protesta sve dok ne budu objavljene konkretne mere, od kojih se prve očekuju u ponedeljak, na sastanku sa premijerom Sebastijanom Lekornijem.

1/22 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti Foto: FIRAS ABDULLAH/EPA

Učesnici sastanka ocenili su da je predsednik Francuske pokazao spremnost da sasluša njihove stavove i naveo da je obećao temeljnu reformu platforme Parcoursup, u okviru razgovora o sistemu upisa na visokoškolske ustanove koji su započeti ove nedelje.

Ipak, srednjoškolci nastavljaju da zahtevaju ukidanje te platforme.

Oko 20 predstavnika srednjoškolskih organizacija sastalo se danas sa Makronom u Jelisejskoj palati, na njegov poziv.

Makroni je želeo da sasluša njihove zahteve i zabrinutost, pre sastanka sa premijerom zakazanog za ponedeljak.

Učenici traže reformu srednjoškolskog obrazovanja, bolje uslove za učenje i ukidanje platforme "Parcoursup".