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U južnom delu Tirenskog mora danas je registrovan niz zemljotresa, od kojih je najjači bio magnitude pet stepeni Rihterove skale, posle čega je izdat narandžasti nivo upozorenja na opasnost od cunamija, dok su u Palermu evakuisane škole i kancelarije.

Prema podacima Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju Italije, tri najjača potresa, magnitude 5, 3.6 i 4,3 stepena, zabeležena su u razmaku od nekoliko minuta.

Počev od 11 časova u tom području registrovano je ukupno 25 seizmičkih događaja, prenosi ADN Kronos.

Potresi su se snažno osetili u Palermu i priobalnim mestima, sve do Mesine, navode korisnici društvenih mreža.

Građani su prijavili da je podrhtavanje tla bilo snažno i da je dugo trajalo.

Brojni stanovnici izašli su na ulice u Trapaniju, gde se zemljotres takođe jasno osetio.

Iz predostrožnosti je evakuisana i zgrada suda.

Posle serije zemljotresa izdat je narandžasti nivo upozorenja na opasnost od cunamija.

Načelnik Civilne zaštite Sicilije Salvo Koćina naložio je hitno podizanje nivoa pripravnosti i punu operativnu spremnost nadležnih službi i opština u ugroženim područjima.

Stanovništvu priobalnih oblasti upućen je apel da se pridržava zvaničnih uputstava i preporuka nadležnih službi.

Nastava na Univerzitetu u Palermu je obustavljena.