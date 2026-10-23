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Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da ruske i ukrajinske vojne snage usaglašavaju rokove za prekid vatre u području Oleškog u Hersonskoj oblasti.

"Ljudi koji to žele moći će da napuste to mesto", rekao je Peskov, prenose RIA Novosti.

On je naveo da Rusija pozdravlja napore prve dame SAD Melanije Tramp, koja je, kako je rekao, značajno doprinela humanitarnoj operaciji u Oleškom.

Peskov je dodao da su veliki doprinos dali i ruska ombudsmanka Jana Lantratova i njen ukrajinski kolega Dmitro Lubinec.

Istovremeno, Peskov je rekao da saradnja između Vašingtona i Kijeva na vojnom nivou nije prekinuta.

"Ne treba na ovo gledati kroz ružičaste naočare. Ali to ne sprečava usaglašavanje tako važnih humanitarnih misija, postizanje dogovora i usaglašavanje veoma složenih detalja", rekao je Peskov.

Dmitrij Peskov Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Bela kuća je ranije danas saopštila da su Sjedinjene Američke Države postigle dogovor o obustavi borbenih dejstava u tom gradu, koja bi trebalo da stupi na snagu 29. oktobra.

Oleški se nalaze na levoj obali Dnjepra, nasuprot Hersonu, koji je pod kontrolom ukrajinskih snaga.

Guverner Hersonske oblasti Vladimir Saldo ranije je izjavio da ukrajinske snage daljinski miniraju puteve i napadaju dronovima vozila kako bi onemogućile dopremanje hrane, goriva i lekova.

Prema njegovim rečima, ukrajinske snage napadaju i objekte energetske i komunikacione infrastrukture, kako bi izazvale tešku humanitarnu situaciju.

Peskov je ranije rekao da ruska vojska čini sve kako bi rešila problem dopremanja hrane i lekova, ocenivši da je situacija u gradu kritična jer, kako je naveo, ukrajinske vlasti svim sredstvima pokušavaju da to spreče.