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Višespratnica u izgradnji srušila se danas u Najrobiju, glavnom gradu Kenije. Strahuje se da jeveliki broj ljudi ostao zatrpan pod ruševinama. Više od deset spratova urušilo se jedan na drugi, a od zgrade je ostala ogromna gomila betona, piše AP.

Zgrada se srušila oko 13 časova u prometnoj trgovačkoj ulici u četvrti Istli, kojom svakodnevno prolaze hiljade ljudi. Šef policije u Najrobiju, Isa Mohamud, rekao je da su radovi još bili u toku na više od deset gornjih spratova.

Spasavanje su dodatno otežali neredi u blizini. Policija je morala da upotrebi suzavac kako bi rasterala ljude koji su počeli da pljačkaju okolne prodavnice dok su spasioci pokušavali da priđu ruševinama.

Džozef Kaula, koji je radio na petom spratu, uspeo je da pobegne neposredno pre nego što se zgrada srušila. Ispričao je da je čuo vrisku i video kolege kako trče ka izlazu i viču da se zgrada ruši.

- Bio sam poslednja osoba koja je izašla pre nego što se sve srušilo. Čitavo područje ispunilo se prašinom - rekao je Kaula.

On strahuje da je nekoliko njegovih kolega ostalo zatrpano u podrumu. Policija je potvrdila da je jedna povređena žena izvučena iz ruševina i prevezena u bolnicu. Spasioci su čuli i drugu osobu kako doziva pomoć, ali se njen glas kasnije više nije čuo.

Mohamud je upozorio da postoji opasnost od novih urušavanja jer se deo srušene zgrade naslonio na susedni objekat.

Satima pretraživali ruševine bez teške mehanizacije

Spasavanje je u početku bilo otežano jer na mestu nesreće nije bilo teške mehanizacije. Spasioci su satima pretraživali ruševine koristeći drvene motke. Kasnije je stigao bager koji je počeo da uklanja velike komade betona, a do večeri su dopremljene još najmanje dve radne mašine.

Spasioci pokušavaju da pronađu prostorije u podrumu i prizemlju u kojima bi mogli da se nalaze preživeli. U tim delovima zgrade, uprkos radovima na gornjim spratovima, već su radile prodavnica elektronike, mesara i prodavnica mešovite robe.

Stanovnici su ispričali da su ih neki članovi porodica, koji su ostali zatrpani pod ruševinama, pozvali odmah nakon urušavanja i zatražili pomoć. Međutim, kasnije više nisu mogli da stupe u kontakt s njima putem mobilnog telefona.

U blizini mesta nesreće postavljen je šator u kojem građani mogu da prijave nestale članove porodice. Za sada nije poznato koliko je ljudi ostalo zatrpano.

Urušavanje zgrada čest je problem u Najrobiju, gde se lokalne vlasti često kritikuju zbog slabog nadzora nad gradnjom i nedovoljne kontrole bezbednosti.

- Biće sprovedena istraga. Pobrinućemo se da odgovorni za bilo kakav nemar završe pred sudom - poručio je Mohamud.

Guverner Najrobija, Džonson Sakaja, potvrdio je da je srušena zgrada imala građevinsku dozvolu, ali ne i upotrebnu dozvolu. To znači da prodavnice u prizemlju nisu smele da budu otvorene.