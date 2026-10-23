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U Italiji se sutra očekuju novi veliki protesti zbog sve viših troškova života, a italijanske vlasti pripremaju opsežne bezbednosne mere, strahujući od ponavljanja nasilja koje je izbilo tokom prošlonedeljnih demonstracija.

Protesti su najavljeni u više italijanskih gradova, među kojima su Milano, Bolonja, Đenova, Torino, Rim i Firenca, prenosi Euronews.

Prema podacima sajta "Mappa della rivolta", koji prati najavljena protestna okupljanja, širom zemlje planirano je više od 30 akcija, uključujući protestne šetnje, skupove, sastanke i štrajkove.

U Rimu su vlasti pripremile poseban bezbednosni plan koji obuhvata i zvanično prijavljene proteste i spontana okupljanja najavljena na društvenim mrežama.

Foto: Francesco Enriquez/IPA / Sipa Press / Profimedia

Na ulicama će biti raspoređeno oko 1.500 policajaca, koji će nadzirati gradske trgove, železničke stanice i druge lokacije na kojima se očekuju okupljanja.

Policija će koristiti i dronove, kao i helikoptere karabinjera, kako bi pratila situaciju i mogla brzo da reaguje u slučaju izbijanja nereda.

Na društvenim mrežama dele savete za sukobe sa policijom

Italijanska policija prati i aktivnosti na društvenim mrežama, gde se poslednjih dana objavljuju saveti za pripremu za moguće sukobe sa policijom.

Foto: Francesco Enriquez/IPA / Sipa Press / Profimedia

Pojavile su se instrukcije o tome šta poneti na proteste, kako se obući i kako postupiti u slučaju nereda. Među njima su i saveti o ublažavanju posledica izloženosti suzavcu.

Zbog takvih objava u nadzor su uključeni rimski Centar za sajber-bezbednost i Digos, posebna jedinica italijanske policije zadužena, između ostalog, za praćenje ekstremističkih grupa i bezbednosnih pretnji.

Još veće snage biće raspoređene u Milanu, gde će bezbednost nadzirati oko 1.800 pripadnika policije, gradske službe bezbednosti i vojske. Među njima će biti oko 1.000 policajaca i karabinjera, 300 pripadnika gradske policije i 500 vojnika raspoređenih u okviru novih vladinih bezbednosnih mera.

I u Milanu će protesti biti nadzirani dronovima.