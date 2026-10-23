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Fabrika "Proton", jedan od najznačajnijih ruskih proizvođača optoelektronike i komponenata vojne namene, koja se nalazi u gradu Orelu, pogođena je danas sa najmanje četiri rakete tipa "Flamingo" ukrajinske proizvodnje, javlja Ukrinform, pozivajući se na lokalne medije i Telegram kanale.

Kako navode lokalni mediji, veliki stub dima iznad grada uzdiže se iznad kompleksa ovog preduzeća, a za sada nema podataka o obimu štete niti o eventualnim žrtvama.

Raketna opasnost proglašena je na teritoriji Orlovske oblasti oko 17 časova po lokalnom vremenu, dok su stanovnici Orela, prema navodima lokalnih Telegram kanala, prijavili najmanje četiri eksplozije, nakon kojih su primetili gust dim i čuli vozila hitnih službi, navodi Meduza.

Akcionarsko društvo "Proton-Elektroteks" jedno je od retkih ruskih preduzeća sa potpuno zaokruženim proizvodnim ciklusom, od uzgoja kristala i izrade čipova do finalnih proizvoda, navodi Ukrinform.

"Proton" proizvodi diode, tranzistore i druge poluprovodničke komponente, između ostalog i za klijente kao što su Rosatom, Gasprom i Ministarstvo odbrane Rusije.

Za potrebe vojske, fabrika proizvodi elektronske komponente za protivvazdušne sisteme "Pancir-S1", različite modele tenkova, rakete "Iskander-M", kao i sisteme povezane sa nuklearnim naoružanjem.

Posle početka rata u Ukrajini, "Proton" se našao na listama sankcija Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i drugih zapadnih zemalja.