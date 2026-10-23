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Predsednik Francuske Emanuel Makron ocenio je danas da pucnjava u Ivlinu, u kojoj je poginula jedna, a povređeno više osoba, predstavlja "prekretnicu", navodeći da je reč o napadu počinjenom na osnovu rasističke ideologije.

Pozvao je građane da ne ustuknu pred idejama koje su sve više rasprostranjene i mogu da, kako je naglasio, opravdaju takvo nasilje.

- Ovo je prekretnica jer se prvi put dogodio teroristički čin planiran sa ciljem da se ubiju naši sugrađani, naša deca, zbog boje njihove kože ili vere - rekao je francuski predsednik, preneo je Frans24.

On je pozvao na slogu i jedinstvo, naglasivši da društvo ne sme da se prepusti ni strahu ni besu.

Makron je napad osudio kao čin počinjen pod uticajem rasističke ideologije i upozorio na opasnost od širenja stavova koji bi mogli da posluže kao opravdanje za takve postupke.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

Muškarac (39) pucao je iz automobila na više ljudi u Ivlinu, u zapadnom delu Pariskog regiona, nakon čega je uhapšen u mestu Koanijer, saopštile su francuske vlasti, prenosi televizija BFM.

Prema navodima francuskog Nacionalnog antiterorističkog tužilaštva (PNAT), osumnjičeni Kevin T, belac star 39 godina, nije evidentiran u bazi S, koja obuhvata osobe koje predstavljaju potencijalnu pretnju po nacionalnu bezbednost, ali je poznat policiji zbog ranijih krivičnih dela.

Za sada nije poznat identitet osobe koju je osumnjičeni ubio iz vatrenog oružja, a francuski mediji jedino navode da je reč o 26-godišnjem muškarcu.

U napadu je ranjeno još pet osoba, od kojih su tri teško povređene, među njima i 12-godišnja devojčica.

Osumnjičenog su pripadnici brigade za borbu protiv kriminala (BAC) uhapsili u Koanijeru. Policija je u njegovom stanu pronašla i improvizovanu eksplozivnu zamku sa plinskim bocama, navode izvori bliski istrazi.