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Prvi tanker sa ruskim dizelom koji je namenjen američkom tržištu isplovio je danas na osnovu novog sporazuma Rusije i SAD, saopštio je Kremlj.

To se desilo dve sedmice pošto je predsednik SAD Donald Tramp objavio da je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom postigao dogovor o isporuci dizela Americi uprkos tome što je Moskva izvela invaziju na Ukrajinu.

"Prvi naftni tanker isplovio je ka mušterijama, i redovno snabdevanje će se nastaviti", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, bez daljih objašnjenja.

Zamenik ruskog premijera Aleksandar Novak rekao je ove sedmice da prva isporuka podrazumeva 40.000 tona dizela, prenela je agencija Interfaks.

Pomorska obaveštajna firma Kepler je saopštila da tanker šalje signal da ide ka Njujorku i da će tamo prispeti 7. novembra.

To će biti prva ruska isporuka goriva SAD od jula 2023. godine.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Ovo je nagla izmena politike veoma strogih sankcija prema Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Ona se tumači Trampovim predizbornim nastojanjem da se izbori sa visokim cenama goriva u Americi.

Američki međuizbori za Kongres i guvernere saveznih država zakazani su za 3. novembar. Prema anketama, vladajući republikanci, koje predvodi Tramp, mogli bi da pretrpe poraz od opozicionih demokrata.

Količina goriva koje šalje Rusija iznosi oko 300.000 barela, a to je oko sedam odsto količine goriva koju američka ekonomija "guta" dnevno, što znači da je teško da će ona uticati na problem bolnih visokih cena na pumpama, kažu eksperti za energetsku politiku.

Proizvodnja ruskog dizela je na udaru ukrajinskih dronova dugog dometa koji se obračunavaju na rafinerije u Rusiji, izazivajući nestašice, ali one su sada postale manja, a Tramp je prošlog meseca prozvao Kijev da prestane sa tim napadima.

Trampova odluka izazvala je uzbunu i zgroženost u Ukrajini, koja traži od stranih zemalja da pooštre sankcije prema Moskvi i uskrate je za prihode od kojih ona finansira svoju invaziju, pokrenutu 24. februara 2022. godine.