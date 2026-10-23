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Nemačka pooštrava pravila za test jezika koji migranti moraju da polože da bi dobili stalnu boravišnu dozvolu. Ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint time želi da spreči sve veće prevare prilikom polaganja..

Ministarstvo unutrašnjih poslova Nemačke potvrdilo je da novim propisima želi da pooštri kriterijume za polaganje testa iz nemačkog jezika, koji je preduslov za dobijanje dozvole za stalni boravak u Nemačkoj, kao i za eventualno kasnije sticanje nemačkog državljanstva.

U poslednje vreme zabeležen je porast pokušaja prevare prilikom polaganja testa iz nemačkog jezika, navodi se u novoj uredbi Ministarstva unutrašnjih poslova, u koju je, prema sopstvenim navodima, imao uvid list Bild.

U uredbi se navodi da su polaznici onlajn kurseva integracije nelegalno dolazili do pitanja i rešenja za deo testa koji se odnosi na slušanje i čitanje. Ovaj deo ispita sastoji se od 45 pitanja, na koja kandidati odgovaraju označavanjem tačnih odgovora.

U okviru ispita kandidati moraju da polože i deo koji podrazumeva pisanje kratkog teksta na nemačkom jeziku.

Prema navodima iz nove uredbe Ministarstva, polaznici često uopšte ne urade taj deo ispita. Ipak, ispit se i dalje smatra položenim zahvaljujući dobrom rezultatu u prvom delu, pod uslovom da kandidati polože i usmeni deo ispita na nivou B1 poznavanja nemačkog jezika.

Veća sigurnost prilikom polaganja ispita

Ministarstvo je sada odlučilo da poveća bezbednost prilikom polaganja Testa nemačkog jezika za imigrante (DTZ).

Uslovi za polaganje ispita na nivou B1 biće izmenjeni tako da će kandidati ubuduće morati da pokažu znanje u sve tri oblasti – slušanju i čitanju, pisanju i govoru. U oblasti u kojoj su najslabiji moraće da pokažu najmanje nivo A2. To znači da ispit više neće moći da se položi ukoliko kandidat u bilo kojoj od tri oblasti ne dostigne nivo A2.

Izmene "Pravilnika o ispitima na integracionim kursevima" trebalo bi da stupe na snagu 1. novembra.

DTZ je test kojim se procenjuje poznavanje nemačkog jezika kod imigranata. Polaže se na kraju integracionih kurseva za imigrante koje organizuje Savezni ured za migracije i izbeglice (BAMF).

Prema dostupnim informacijama, da bi dobili potvrdu o položenom DTZ-u, kandidati moraju da ostvare ukupan rezultat na nivou A2 ili B1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike.

Prema podacima Saveznog ureda za migracije i izbeglice (BAMF), prošle godine test iz nemačkog jezika polagalo je 318.550 imigranata. U većini slučajeva ovaj test označava završetak integracionog kursa. Od tog broja, njih 175.193 dostigla su nivo B1, koji omogućava komunikaciju na nemačkom jeziku u svakodnevnim situacijama. Još 102.663 kandidata dostigla su niži nivo A2, dok su 40.694 ostala ispod nivoa A2.