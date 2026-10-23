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Američki predsednik Donald Trampizjavio je danas da bi Vašington mogao da izvede novu vojnu operaciju protiv Irana.

"Možda ćemo izvesti još jednu malu operaciju 'Epski bes'", rekao je Tramp na predizbornom skupu na Floridi, govoreći o ratu, ali nije izneo detalje, prenosi Rojters.

Operacija ''Epski bes'', naziv je koji američka vojska koristi za svoju vojnu operaciju protiv Irana.

Tramp je ranije danas rekao da bi Sjedinjene Američke Države mogle brzo da okončaju rat, ali je doveo u pitanje da li Vašington treba da teži njegovom brzom završetku ili da dozvoli da se sukob postepeno okonča.

Tramp, koji je tokom rata iznosio različite ciljeve i rokove, rekao je ranije ovog meseca da SAD neće pokrenuti napad na Iran pre izbora za Kongres, na kojima će biti odlučeno koja će stranka kontrolisati oba doma, navodi agencija.

Međuizbori za američki Kongres biće održani 3. novembra, kada će birači odlučivati o svih 435 mesta u Predstavničkom domu i 35 od 100 mesta u Senatu.

Kurir.rs/Rojters

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