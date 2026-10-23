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Najmanje sedam osoba je poginulo, a 34 su povređene u današnjem oružanom napadu u grčkoj pravoslavnoj crkvi na jugu Jordana.

Ministar unutrašnjih poslova izjavio je da je ovaj smrtonosni napad izvela "ekstremistička grupa".

Saudijska televizijska mreža Al Arabija emitovala je snimak na kojem se vide naoružani napadači kako stoje u dvorištu crkve i otvaraju vatru.

"Najmanje sedam osoba je ubijeno u pucnjavi u grčkoj pravoslavnoj crkvi u selu Hamud, u provinciji Karak, dok je više desetina povređeno, od kojih su neki u teškom stanju", navodi se u zvaničnom saopštenju Uprave za javnu bezbednost.

Pucnjava na pogrebnu povorku

Od ukupnog broja povređenih, njih 27 je zadržano na bolničkom lečenju.

"Dva naoružana napadača izašla su iz vozila i otvorila vatru tokom pogrebne povorke koja je napuštala crkvu u Hamudu", precizirala je Uprava za javnu bezbednost, dodajući da je u toku opsežna policijska potraga kako bi se locirali i uhapsili počinioci ovog zločina.

Portparol jordanske vlade Mohamed al-Momani najavio je hitnu istragu povodom ovog tragičnog događaja.

Petominutni rafal po vernicima

Jedan od očevidaca ispričao je za televizijsku mrežu Al-Mamlaka da su naoružana lica pucala neprekidno pet minuta pre nego što su se dala u beg. Prema njegovim rečima, u trenutku napada, u samoj crkvi i ispred nje nalazilo se između 150 i 200 ljudi. On je potvrdio da je napad rezultirao velikim brojem žrtava, te da su stradali uglavnom ljudi starosti između 50 i 70 godina.

Provincija Karak, koja broji oko 375.000 stanovnika, poznata je po tome što je dom velike hrišćanske zajednice u Jordanu.

Reagovao i kralj Jordana

Kralj Jordana Abdulah II obećao je da će počinioci današnjeg napada na crkvu Hamud u gradu Karak, na jugu zemlje biti najstrože kažnjeni. Kralj Abdulah II poručio je na platformi X da će Jordan na "teroristički čin usmeren na Karak" odgovoriti "najstrožim kaznama".

"Ko god je zamišljao da će meci izdaje podeliti redove Jordanaca, zakazao je pred našom čvrstinom i jedinstvom", rekao je kralj Abdulah II.

On je dodao da će Jordan "gvozdenom pesnicom" odgovoriti svakome ko pokuša da napadne zemlju, ističući da je "jordanska krv dragocena".

Foto: Printskrin X

Oštra osuda Atine

Ministarstvo spoljnih poslova Grčke izdalo je saopštenje u kojem najoštrije osuđuje ovaj teroristički napad i izražava saučešće porodicama nastradalih.

"Najoštrije osuđujemo gnusni teroristički napad na grčku pravoslavnu crkvu Svetog Đorđa u Karaku u Jordanu. Izražavamo iskreno saučešće porodicama žrtava, punu solidarnost sa jordanskim narodom i upućujemo želje za brz oporavak svim povređenima", navodi se u saopštenju grčkog Ministarstva spoljnih poslova.