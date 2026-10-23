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Iran je razradio detaljne planove za napad na podmorske komunikacione kablove u Persijskom zalivuu slučaju da Sjedinjene Američke Države i Izrael ponovo napadnu tu zemlju, izjavila su za Reuters dvojica visokih iranskih bezbednosnih zvaničnika.

Njihove izjave usledile su nakon upozorenja iranskih zvaničnika da bi podmorski kablovi u regionu mogli da postanu mete u slučaju novog sukoba, ukoliko propadnu diplomatski pregovori sa Vašingtonom.

Dvojica iranskih bezbednosnih zvaničnika, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, nisu iznela mnogo detalja niti su precizirala kako i gde bi Teheran izveo takve napade. Ipak, jedan od njih rekao je da bi Iran nastojao da spreči popravku kablova nakon napada kako bi produžio prekide u komunikacijama, uključujući i internet veze.

"Ako Iran bude napadnut, više neće biti crvenih linija... Od podmorskih kablova do vojnih baza, uključujući i tajne baze", rekao je jedan od zvaničnika.

1/17 Vidi galeriju Iran Foto: Francisco Seco/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

On je upozorio Vašington da se "ne igra vatrom", ističući da Iran ima potpun pristup podmorskim kablovima i da bi mogao lako da ih uništi.

Jadolah Džavani, zamenik načelnika za politička pitanja Iranske revolucionarne garde (IRGC), izjavio je u sredu da bi Iran mogao da napadne sedam glavnih internet kablova koji prolaze ispod Ormuskog moreuza ukoliko iranska infrastruktura bude napadnuta.

Prema podacima Međunarodne unije za telekomunikacije, agencije Ujedinjenih nacija, podmorski kablovi prenose oko 99 odsto ukupnog svetskog internet saobraćaja. Ipak, posledice eventualnih iranskih napada po globalnu mrežu mogle bi da budu ograničene, budući da kroz Ormuski moreuz prolazi manje od jedan odsto međunarodnog kapaciteta za prenos podataka, izjavio je Alan Moldin, direktor istraživanja u telekomunikacionoj istraživačkoj kompaniji TeleGeography.

Ormuski moreuz razdvaja Iran i Oman i povezuje Persijski zaliv sa Omanskim zalivom i Arapskim morem.