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Izrael treba da pripremi svoju privredu i bankarski sektor za mogućnost uvođenja oštrih međunarodnih sankcija, izjavio je u petak izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

U intervjuu za ekonomsku televizijsku mrežu Kanal 10, Netanjahu je, odgovarajući na pitanje koliko je zabrinut zbog mogućeg uticaja takvih sankcija na izraelsku ekonomiju, ukazao na široke sankcije koje je Velika Britanija prošlog meseca uvela protiv izraelskih naselja, prenosi Times of Israel.

"Naravno da sam zabrinut", rekao je Netanjahu i ocenio da Izrael više ne može da računa na desetine milijardi dolara američke pomoći namenjene odbrambenom budžetu.

On je poručio građanima Izraela da treba da se naviknu na to.

Foto: WAEL HAMZEH/EPA

"Amerika se promenila. Ne zato što se Izrael promenio. To je završeno i biće završeno, samo je pitanje vremena", rekao je izraelski premijer.

Netanjahu je ranije izjavio da Izrael treba da počne da smanjuje zavisnost od američke vojne pomoći.

On je upozorio i da bi eventualne sankcije protiv izraelskog bankarskog sektora zahtevale stvaranje alternativnog ekonomskog sistema koji bi omogućio zemlji da ih zaobiđe.

"Morate da shvatite da bi moglo da bude sankcija. A bankarske sankcije znače da morate da organizujete alternativnu ekonomiju koja može da ih zaobiđe", rekao je Netanjahu, ukazujući na mogućnost korišćenja valuta i drugih finansijskih sistema, uključujući blokčejn mrežu za kriptovalute.

Netanjahu je dodao da je blokčejn jedna od opcija koje Izrael razmatra kako bi zaobišao eventualne sankcije i da je već zatražio da se pripremi plan za takav scenario.