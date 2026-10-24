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Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je u četvrtak, u telefonskom razgovoru sa premijerom i ministrom spoljnih poslova Katara Mohamedom bin Abdulrahmanom al Tanijem, da su Sjedinjene Američke Države posvećene bezbednosti Katara i slobodnoj plovidbi kroz Ormuski moreuz, saopštio je sinoć Stejt department.

U saopštenju se navodi da je Rubio zahvalio Kataru za kontinuirane napore u posredovanju između SAD i Irana, kao i Izraela i palestinske militantne grupe Hamas radi postizanja primirja.

Rubio je, takođe, zahvalio Kataru za snažno i blisko partnerstvo u cilju stvaranja bezbednijeg regiona, ističe se u saopštenju.