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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas će se Vašington pozabaviti Kubom nakon što reši pitanje Irana, najavljujući da bi američki brodovi mogli da se zaustave u blizini kubanske obale, nakon čega bi američki državni sekretar Marko Rubio bio upućen da postigne dogovor.

"Pozabavićemo se Kubom na povratku iz Irana. Napravićemo kratko zaustavljanje", rekao je Tramp na predizbornom skupu na Floridi, preneo je Rojters.

On je potom opisao scenario u kojem bi američki brodovi prolazili pored Kube, dok bi se jedan od njih zaustavio nedaleko od obale tog ostrva.

"Zapravo, ono što ćemo uraditi sa Kubom jeste da ćemo se vratiti iz Irana. Ti prelepi brodovi proći će pored Kube. Jedan od njih zaustavićemo na oko 50 metara od obale. Oni će podići ruke, a onda ćemo poslati Marka Rubija da dovrši dogovor", rekao je Tramp.