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Još jedna osoba preminula je od ebole u Keniji, čime je broj žrtava porastao na dve među ukupno devet potvrđenih slučajeva zaraze, saopštilo je večeras kenijsko Ministarstvo zdravlja, navodeći da se preostalih sedam pacijenata leči u dva izolaciona centra i da za sada nema dokaza o širenju zaraze u široj zajednici.

Preminula je 65-godišnja žena koja je bila u bliskom kontaktu sa prvim obolelim, koji je takođe preminuo, i član porodice prve potrđene zaražene osobe.

Ona je bila u karantinu kada je 13. oktobra razvila simptome, nakon čega je istog dana primljena u odeljenje za zarazne bolesti.

Ministarstvo je u svom saopštenju navelo da je pacijentkinja dobijala odgovarajuću medicinsku negu, ali da je preminula u večernjim satima.

Ministarstvo je istaklo da svi potvrđeni slučajevi pripadaju jednom lancu poznatih kontakata i da trenutno nema dokaza o širenju virusa u opštoj populaciji.

"Ovaj gubitak bolan je podsetnik da je ebola ozbiljna bolest koja može da ima smrtni ishod i da stanje pacijenata može naglo da se pogorša", navodi se u saopštenju kenijskog Ministarstva zdravlja.

U Keniji je do sada registrovano devet slučajeva zaraze.

Širenje ebole izvan Demokratske Republike Kongo pojačalo je zabrinutost zdravstvenih vlasti zbog mogućnosti brzog prenošenja retkog virusa iz roda Bundibugjo, koji je zarazio više od 9.000 ljudi i odneo više od 4.300 života.