MRKLI MRAK NA KRIMU, NE VIDI SE PRST PRED OKOM! Ukrajinci izveli snažne udare, pogođena ključna trafostanica: "Celo poluostrvo je bez struje" (FOTO/VIDEO)
- Veliki gradovi, među njima Sevastopolj i Jalta, ostali su bez struje
- Ruske vlasti su potvrdile prekide i tvrde da je snabdevanje obnovljeno, ali su kasnije ponovo prijavljeni nestanci u Simferopolju, Jalti i Alušti
Masovni nestanak struje pogodio je tokom noći 24. oktobra Krim, koji se nalazi pod ruskom kontrolom, posle napada na važnu trafostanicu na jugu Rusije, javljaju kanali na Telegramu koji prate situaciju.
- Celo poluostrvo je bez struje - objavio je uveče 23. oktobra kanal "Exilenova+", pozivajući se na satelitske podatke, internet-nadzorne servise i izveštaje lokalnog stanovništva.
Prema satelitskim snimcima NASA-inog sistema FIRMS, trafostanica Taman u ruskoj Krasnodarskoj oblasti oštećena je u napadu tokom noći. Ova trafostanica snabdeva električnom energijom i Krim.
Veliki gradovi, uključujući Sevastopolj i Jaltu, ostali su bez struje nakon napada na ovo važno energetsko postrojenje.
Organizacija NetBlocks, koja prati stanje interneta širom sveta, takođe je prijavila velike prekide internet-veza na Krimu.
Reakcija ruskih vlasti
Ruske vlasti koje upravljaju Krimom potvrdile su nestanke struje, ali su potom saopštile da je snabdevanje električnom energijom obnovljeno.
- Usled neprijateljskog napada na energetsku infrastrukturu van Sevastopolja, naš grad je privremeno ostao bez struje - napisao je na Telegramu Mihail Razvožajev, guverner Sevastopolja kojeg je postavila Rusija.
Ubrzo nakon toga, lokalne vlasti saopštile su da je struja vraćena u više gradova. Međutim, prema kanalu "Crimean Wind" na Telegramu, stanovnici su kasnije ponovo prijavili nestanke struje u Simferopolju, Jalti i Alušti.
Napad i u Rostovskoj oblasti
Tokom iste noći prijavljen je i napad dronovima na energetsku infrastrukturu u Rostovskoj oblasti na jugu Rusije.
Guverner te oblasti Jurij Sljusar tvrdio je da su dronovi oštetili transformatorsku trafostanicu u Mjasnikovskom okrugu, zbog čega je gotovo 130 domaćinstava ostalo bez električne energije.
Strateški značaj trafostanice Taman
Trafostanica Taman predstavlja važno energetsko čvorište koje povezuje rusku elektroenergetsku mrežu sa Krimom preko Kerčkog moreuza.
Krim, koji su ruske snage zauzele 2014. godine, i ranije je bio pogođen velikim nestancima struje. Tokom ovog leta, prema prethodnim izveštajima, ukrajinske snage su za 48 sati napale 16 električnih trafostanica na poluostrvu, u pokušaju da oslabe ruske ratne napore.
(Kurir.rs/Kyiv Independent)