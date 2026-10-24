Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Masovni nestanak struje pogodio je tokom noći 24. oktobra Krim, koji se nalazi pod ruskom kontrolom, posle napada na važnu trafostanicu na jugu Rusije, javljaju kanali na Telegramu koji prate situaciju.

- Celo poluostrvo je bez struje - objavio je uveče 23. oktobra kanal "Exilenova+", pozivajući se na satelitske podatke, internet-nadzorne servise i izveštaje lokalnog stanovništva.

Prema satelitskim snimcima NASA-inog sistema FIRMS, trafostanica Taman u ruskoj Krasnodarskoj oblasti oštećena je u napadu tokom noći. Ova trafostanica snabdeva električnom energijom i Krim.

Veliki gradovi, uključujući Sevastopolj i Jaltu, ostali su bez struje nakon napada na ovo važno energetsko postrojenje.

Organizacija NetBlocks, koja prati stanje interneta širom sveta, takođe je prijavila velike prekide internet-veza na Krimu.



Reakcija ruskih vlasti



Ruske vlasti koje upravljaju Krimom potvrdile su nestanke struje, ali su potom saopštile da je snabdevanje električnom energijom obnovljeno.

- Usled neprijateljskog napada na energetsku infrastrukturu van Sevastopolja, naš grad je privremeno ostao bez struje - napisao je na Telegramu Mihail Razvožajev, guverner Sevastopolja kojeg je postavila Rusija.

Ubrzo nakon toga, lokalne vlasti saopštile su da je struja vraćena u više gradova. Međutim, prema kanalu "Crimean Wind" na Telegramu, stanovnici su kasnije ponovo prijavili nestanke struje u Simferopolju, Jalti i Alušti.



Napad i u Rostovskoj oblasti



Tokom iste noći prijavljen je i napad dronovima na energetsku infrastrukturu u Rostovskoj oblasti na jugu Rusije.

Guverner te oblasti Jurij Sljusar tvrdio je da su dronovi oštetili transformatorsku trafostanicu u Mjasnikovskom okrugu, zbog čega je gotovo 130 domaćinstava ostalo bez električne energije.

Strateški značaj trafostanice Taman



Trafostanica Taman predstavlja važno energetsko čvorište koje povezuje rusku elektroenergetsku mrežu sa Krimom preko Kerčkog moreuza.