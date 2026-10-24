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Policija u južnoj nemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskaprivela je osumnjičenog nakon izbijanja požara u nekadašnjem alpskom utočištu Adolfa Hitlera, Kehlštajnhausu (Kehlsteinhaus), poznatom i kao "Orlovo gnezdo".

1/6 Vidi galeriju Požar u Hitlerovom "Orlovom gnezdu" u Bavarskoj Foto: Screenshot

Operativni centar u Traunštajnu primio je dojavu o požaru u objektu u petak u 21:15 sati, a vatrogasci su po dolasku zatekli zgradu zahvaćenu plamenom.

Težak i nepristupačan teren otežavao je gašenje požara, koji je i dalje goreo u ranim jutarnjim satima u subotu, saopštila je policija. Na terenu je angažovano oko 200 pripadnika hitnih službi. Prema dosadašnjim informacijama, nema povređenih.

Nacistički diktator koristio je ovo planinsko utočište, smešteno iznad grada Berhtesgadena, kao povremeno sedište vlasti. Tamo se 1941. godine sastajao sa vojnim komandantima radi planiranja invazije na Sovjetski Savez.

Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila da li je osumnjičeni povezan sa izbijanjem požara. Hitler je ovo područje koristio i kao pozadinu za propagandne filmove koji su ga predstavljali kao ljubitelja životinja i prirode.

"Orlovo gnezdo", koje su nacisti završili 1938. godine, izbeglo je uništenje nakon njihovog poraza 1945. godine. Od tada je postalo popularna turistička destinacija, a u objektu se danas nalazi planinski restoran.

Prema zvaničnom veb-sajtu "Orlovog gnezda", ovo mesto predstavlja i "opomenu na ponore nečovečne nacističke diktature".