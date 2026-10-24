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Broj ljudi povređenih u tajfunu Čampi na Tajvanu porastao je na gotovo 530, dok je jedna osoba poginula, saopštile su nadležne službe.

Prema izveštajima, muškarac je poginuo u četvrtak nakon što su ga talasi odvukli u more na južnom delu ostrva.

Oluja je prouzrokovala veliku štetu u pojedinim delovima Tajvana. Vlasti su zabeležile gotovo 2.200 oborenih stabala i više od 700 oštećenih objekata. Prema izveštajima medija, više od 280.000 domaćinstava privremeno je ostalo bez električne energije.

Udari vetra dostizali 162 kilometra na sat

Čampi, koji je nakratko dostigao snagu supertajfuna, u međuvremenu je oslabio.

Tajvanska meteorološka služba saopštila je da su u blizini centra oluje zabeležene stalne brzine vetra do 126 kilometara na sat, uz udare koji su dostizali 162 kilometra na sat.