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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija vodi hibridni rat protiv evropskih zemalja, napadajući ih dronovima kako bi oslabila njihovu podršku Ukrajini.

On je to izjavio u petak tokom onlajn obraćanja Institutu Hadson u Vašingtonu, prenosi Ukrinform.

"Rusija nije pokrenula hibridne napade samo protiv Ukrajine. Govorimo o bivšim sovjetskim republikama, koje su danas nezavisne države. I ne samo o njima. Napadi dronovima već su izvedeni na Rumuniju, Nemačku, Poljsku, Moldaviju i Bugarsku. A upravo danas napali su Rumuniju u Crnom moru. Potpuno su uništili brod koji je prevozio poljoprivredne proizvode", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, Rusija će koristiti dronove kao sredstvo za izvođenje hibridnih napada i vršenje pritiska na Evropu, a takođe će pokušati da blokira Crno more i napada brodove koji prevoze poljoprivredne proizvode i energente.

"Mislim da je cilj Rusa da izvrše što veći pritisak na Evropu. Nadaju se da će to uticati na evropska društva i naterati Evropljane da preispitaju kako da smanje podršku Ukrajini i kako da zaštite sebe", istakao je ukrajinski predsednik.

On je dodao da Moskva pokušava da podeli Evropsku uniju i oslabi podršku Ukrajini preteći evropskim zemljama sajber napadima, hibridnim operacijama i udarima dronovima.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

Zelenski upozorava na novu mobilizaciju u Rusiji

Zelenski je takođe izjavio da Rusija planira da mobiliše dodatnih 300.000 vojnika. Ukrajina će se pripremiti za moguće izazove, iako još nije poznato koliki deo tih snaga Moskva namerava da upotrebi protiv nje.

Ukrajinski predsednik objasnio je da pojedine evropske zemlje još ne shvataju u potpunosti opasnost koju predstavlja Rusija, jer veruju da rat može da ugrozi Ukrajinu i istočno krilo Evrope, ali ne i njih same.

"Teško je poverovati da rat može doći u vaš dom, vašoj porodici, sve dok se to zaista ne dogodi. Teško je poverovati da rat može stići u vašu zemlju, vaš grad, vaš dom", rekao je Zelenski.

On je naveo da pojedine države, iako podržavaju Ukrajinu, istovremeno nastoje da pre svega ojačaju sopstvenu odbranu, naročito nabavkom sistema za presretanje raketa i dronova.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Međutim, prema njegovim rečima, evropske zemlje neće moći samostalno i efikasno da se odbrane od Rusije ukoliko Ukrajina ne uspe da održi svoje odbrambene položaje.

"Ako probiju naše odbrambene linije, ako naša zemlja padne, niko neće moći samostalno da se odbrani. Veoma je teško braniti se od zemlje koja je spremna na sve, koja je spremna da ubija obične ljude, civile, koristeći rakete, dronove i bilo koja druga sredstva", naglasio je Zelenski.

"Ukrajina mora da bude ključni deo evropskog bezbednosnog sistema"

Zelenski je istakao da Ukrajina mora da postane važan deo bezbednosnog sistema NATO-a i Evrope.

Ukrajinski predsednik upozorio je i na pokušaje postizanja sporazuma sa Rusijom isključivo diplomatskim putem, navodeći da će Moskva napasti ukoliko oseti slabost svojih protivnika i priliku da izdejstvuje ublažavanje sankcija, povratak sredstava ili odmrzavanje zamrznute imovine.