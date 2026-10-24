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Američki federalni agenti prijavili su da su u junu ove godine na zapadu Sjedinjenih Američkih Država primetili veliku, tamnu trouglastu letelicu koja je iz stanja mirovanja naglo ubrzala i velikom brzinom odletela, ne proizvodeći nikakav zvuk niti ostavljajući vidljive izduvne gasove, navodi se u novim dokumentima koje je objavio Pentagon.

Svedočenja agenata uključena su u najnoviju seriju dokumenata američkog Ministarstva odbrane koji se odnose na neidentifikovane leteće objekte (NLO), odnosno neidentifikovane anomalne pojave (UAP).

Dokumenti objavljeni u petak predstavljaju sedmi krug objavljivanja materijala u skladu sa izvršnom naredbom koju je američki predsednik Donald Tramp potpisao ranije ove godine, nalažući objavljivanje poverljivih dosijea o ovim pojavama. Najnovija serija obuhvata 28 PDF dokumenata.

Agenti ugledali misterioznu crnu letelicu iznad planinskog grebena

Trouglasta letelica opisana je u dva dokumenta: memorandumu Pentagonove Kancelarije za rešavanje anomalija u svim domenima (AARO), koji sadrži detalje razgovora istražitelja sa agentima, i potpisanoj izjavi koju su agenti dostavili Federalnom istražnom birou (FBI).

Susret se dogodio u junu, u blizini neimenovanog objekta od značaja za nacionalnu bezbednost na zapadu SAD.

Agenti su istražiteljima ispričali da ih je na nepoznati objekat upozorio treći agent, koji se nalazio u blizini. Brzo su promenili položaj kako bi bolje osmotrili letelicu i ugledali je iznad planinskog grebena, nekoliko kilometara zapadno od njihove lokacije, na pozadini neba obasjanog poslednjim svetlom nakon zalaska sunca.

"Počeli smo da osmatramo zapadni horizont i gotovo odmah primetili veliki, nereflektujući, potpuno crni trouglasti objekat koji je najviše podsećao na bespilotnu letelicu sa delta krilima", naveli su agenti u izjavi FBI.

"Procenili smo da je raspon krila objekta iznosio približno 2,7 do 4,6 metara, dužina od 1,8 do 2,7 metara, a debljina od 30 do 60 centimetara", dodali su.

Dokument FBI sadrži i ilustracije koje prikazuju mesto događaja i izgled nepoznate letelice.

Vertikalno uzletanje bez zvuka, a zatim neverovatno ubrzanje

U izveštaju AARO navodi se da je "neidentifikovana letelica izvodila sporo, kontrolisano i savršeno vertikalno uzletanje neposredno iznad planinskog grebena".

"Letelica se podigla približno 60 do 90 metara, zadržavajući potpuno nepromenjen položaj, bez naginjanja, ljuljanja ili oscilacija. Njena nereflektujuća, mat crna spoljašnjost imala je neprekinut profil bez vidljivih detalja", navodi se u dokumentu.

Istražitelji su posebno istakli da se uzletanje odvijalo "u potpunoj tišini".

Agenti su FBI saopštili da je objekat, posmatran kroz infracrveni uređaj, "delovao toplije od okolnog prostora, sa potpuno ujednačenim toplotnim potpisom duž cele konstrukcije i bez vidljivih izduvnih gasova".

Kada se letelica našla na visini od približno 60 do 90 metara iznad grebena, "trenutno" je prestala da se kreće i počela da lebdi, ostajući potpuno nepomična oko 20 sekundi, navodi se u izveštaju AARO.

Potom je naglo ubrzala, dostigavši brzinu koju su agenti uporedili sa brzinom vojnog borbenog aviona. Za svega nekoliko sekundi izgubili su je iz vidokruga.

"Potpuna tišina zadržala se i tokom faze kretanja velikom brzinom", navodi se u memorandumu.

"Nisu primećeni tragovi udara, dim, prašina niti bilo kakvo fizičko narušavanje okoline. Pregled terena u kanjonu, sproveden narednog jutra, nije otkrio ostatke letelice, tragove oštećenja tla niti oštećenja vegetacije", dodaje se u dokumentu.

Pentagon istražuje slične misteriozne pojave na zapadu SAD

Ovaj incident podseća na druge susrete koje su federalni agenti prijavljivali na zapadu Sjedinjenih Američkih Država, a koji su opisani u ranije objavljenim dokumentima o neidentifikovanim anomalnim pojavama.

Tokom 2023. godine, federalni agenti na nepoznatoj lokaciji prijavili su da su tokom dva dana posmatrali narandžaste svetleće kugle iz kojih su izlazile manje crvene kugle, navodi se u dokumentima objavljenim u maju.

U kasnije objavljenoj seriji dokumenata našla su se i neposredna svedočenja agenata. Jedan od njih opisao je crvena svetla koja su "trenutno ubrzavala", dok je drugi pojavu uporedio sa "grozdovima koji izleću iz košarkaške lopte".

Još jedan slučaj, opisan u avgustu, odnosio se na agenta koji je infracrvenom kamerom snimio dva objekta koja su na termalnom snimku izgledala tamno i kretala se zajedno, istom malom brzinom.

Kada je reč o incidentu iz juna, Pentagon je naveo da je AARO ocenio da slučaj "zahteva dalju istragu zbog velike podudarnosti prijavljenih morfoloških karakteristika i obrazaca kretanja sa drugim incidentima zabeleženim na zapadu Sjedinjenih Američkih Država".

Iako dokumenti sadrže detaljna svedočenja federalnih agenata, poreklo i priroda prijavljenih objekata za sada nisu utvrđeni.