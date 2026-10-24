SUDARILA SE DVA VOJNA AVIONA! Poginula četiri pilota tokom akcije na Filipinima, objavljen snimak tragedije (VIDEO)
Četiri pilota filipinskog ratnog vazduhoplovstva poginula su kada su se dva aviona za obuku srušila tokom leta u vazduhoplovnoj bazi Fernando, u provinciji Batangas, južno od Manile, saopštila je danas vojska.
Nesreća se dogodila juče, a učestvovale su dve letelice tipa SF-260, preneo je Rojters. Lokalni mediji preneli su da su se avioni sudarili u vazduhu. Letelice su pale u krug vazduhoplovne baze, a drugih žrtava nije bilo.
Filipinsko ratno vazduhoplovstvo privremeno je prizemljilo sve avione za obuku tipa SF-260 dok traje istraga o uzroku nesreće. U maju su dva pilota poginula kada se avion istog tipa srušio u planinskom području na severu Filipina.
U nesreći aviona SF-260 TP Marketi tokom leta za obuku 2023. godine takođe su poginula dva pilota.
Filipinska vojska koristila je avione SF-260 tokom višemesečnih vazdušnih udara na grad Maravina jugu zemlje 2017. godine, nakon što su militanti odani Islamskoj državi zauzeli to područje.
(Kurir.rs/Tanjug)