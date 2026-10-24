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Italijanska policija izvršila je više od 150 pretresa u Milanu, Monci i još 20 gradova, uglavnom u Lombardiji, u okviru istrage pokrenute nakon nereda prošlog vikenda, prenela je Ansa. Širom Italije za danas su planirane desetine demonstracija.

Italijanska vlada usvojila je u sredu dekret o hitnim merama za očuvanje javne bezbednosti i suzbijanje maloletničkog kriminala, nakon nedavnih demonstracija i nasilnih sukoba u Milanu.

1/11 Vidi galeriju Italija Milano protesti neredi Foto: MATTEO CORNER/ANSA

Mere predviđaju preventivno zadržavanje maloletnika, strože kazne za organizovano nasilje i angažovanje dodatnih 500 vojnika na ulicama tog grada.

1/9 Vidi galeriju Nasilni protesti u Milanu Foto: ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Francesco Enriquez / Zuma Press / Profimedia, Bremec/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Francesco Enriquez / Zuma Press / Profimedia

Prema novim pravilima, za maloletnike koji su navršili 14 godina uvodi se pretpostavka uračunljivosti, odnosno smatraće se da su sposobni da razumeju značaj svojih postupaka i upravljaju njima, osim ako se ne dokaže suprotno.