UBIJEN BUGARSKI BIZNISMEN I BIVŠI POSLANIK! Davne 1992. godine osvojio je titulu evropskog prvaka u tekvondou! Policija uhapsila tri naoružane osobe! (FOTO)
- Bugarski mediji navode da je Binev upucan i da su osumnjičeni bili naoružani, dok se kao mogući motiv pominje finansijski spor
- Binev je bio i nekadašnji evropski prvak u tekvondou, titulu je osvojio 1992. godine u Celju
Bugarski biznismen, bivši poslanik i nekadašnji evropski prvak u tekvondou Slavi Binev ubijen je jutros u Sofiji, a privedene su tri osumnjičene osobe, saopštila je bugarska policija.
Policija navodi da je Binev ubijen u svom domu naselju Pavlovo u Sofiji, a da je policija dojavu dobila jutros oko 10:20 časova po lokalnom vremenu, preneo je bugarski "Dnevnik".
Bugarski mediji su javili da je Binev upucan, a da su tri osumnjičene osobe privedene na autoputu i da su bile naoružane, a "Dnevnik" piše da su privedene osobe poznavale žrtvu i da je verovatno među njima postojao spor finansijske prirode.
To je drugo ubistvo biznismena u Bugarskoju poslednjih mesec dana.
Binev (60) je bio bugarski biznismen, bivši poslanik Evropskog parlamenta i nekadašnji predsednik Bugarske tekvondo federacije.
Binev je 1992. godine osvojio titulu evropskog prvaka u tekvondou na otvorenom evropskom prvenstvu održanom u Celju u Sloveniji.
(Kurir.rs/Tanjug)