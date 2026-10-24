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Bugarski biznismen, bivši poslanik i nekadašnji evropski prvak u tekvondou Slavi Binev ubijen je jutros u Sofiji, a privedene su tri osumnjičene osobe, saopštila je bugarska policija.

Policija navodi da je Binev ubijen u svom domu naselju Pavlovo u Sofiji, a da je policija dojavu dobila jutros oko 10:20 časova po lokalnom vremenu, preneo je bugarski "Dnevnik".

Bugarski mediji su javili da je Binev upucan, a da su tri osumnjičene osobe privedene na autoputu i da su bile naoružane, a "Dnevnik" piše da su privedene osobe poznavale žrtvu i da je verovatno među njima postojao spor finansijske prirode.

To je drugo ubistvo biznismena u Bugarskoju poslednjih mesec dana.

Binev (60) je bio bugarski biznismen, bivši poslanik Evropskog parlamenta i nekadašnji predsednik Bugarske tekvondo federacije.

Binev je 1992. godine osvojio titulu evropskog prvaka u tekvondou na otvorenom evropskom prvenstvu održanom u Celju u Sloveniji.