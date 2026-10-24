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Jordanje pojačao mere bezbednosti u tržnim centrima, stranim ambasadama i drugim lokacijama nakon napada na grčku pravoslavnu crkvu u provinciji Karak, u kojem je poginulo osam, a ranjeno 40 ljudi, dok vlasti tragaju za napadačima.

Napadači su juče, tokom sahrane u crkvi Svetog Đorđa, otvorili vatru, preneo je Rojters.

Jordanske vlasti su okarakterisale napad kao ekstremistički terorizam, a odgovornost za njega niko još nije preuzeo. Ambasada SAD u Amanu saopštila je danas da su bezbednosne mere pojačane širom zemlje.

Vlasti su navele da je još rano utvrditi da li su napadači povezani sa poznatim grupama u Jordanu ili izvan njega.

Predsednik opštine Šihan u provinciji Karak Bahdžat el Rušda osudio je napad, nazvavši ga "podlim", i poručio je da će Jordan, kako je rekao, ostati bezbedan.

1/7 Vidi galeriju Masakr u grčkoj pravoslavnoj crkvi Svetog Đorđa u Jordanu. Ubijeno je osam, a ranjeno više od 40 hrišćana. Foto: STR/AP

Premijer Jordana, Džafar Hasan rekao je da je napad posledica "terorističke ideologije i slepog ekstremizma" i poručio je da vlasti neće dozvoliti da društvo krene tim putem.

Kralj Abdulah II je posetio Karak nekoliko sati nakon napada i obećao da će počinioci biti kažnjeni "gvozdenom pesnicom".

Ovakvi napadi su retki u Jordanu, iako su vlasti poslednjih godina saopštavale da su osujetile više planova islamističkih militanata.

Hrišćani čine manjinu stanovništva Jordana, u kojem se nalazi nekoliko biblijskih lokaliteta koji privlače hodočasnike iz celog sveta.

Jordan je jedan od američkih saveznika na Bliskom istoku koji su ove godine bili meta iranskih napada, nakon što su SAD i Izrael u februaru izveli udare na Iran.