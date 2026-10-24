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Severnokorejski lider, Kim Džong Un stigao je u Dandong u Kini, u posetu susednoj zemlji, prenela je danas južnokorejska novinska agencija Jonhap, pozivajući se na Ministarstvo za ujedinjenje Južne Koreje.

On je u Kinu stigao preko nedavno otvorenog mosta koji povezuje dve zemlje. Portparol ministarstva nije imao komentar na tu informaciju.

1/6 Vidi galeriju Severnokorejski vođa Kim Džong Un pustio u rad drugi brod razarač "Kang Kon" Ratne mornarica sposoban da nosi atomsko oružje Foto: KCNA / AFP / Profimedia

Kim je prethodno pozvao severnokorejsku vojsku da se priprema kako bi postala najjača na svetu, tokom dvodnevnog sastanka komandanata četa održanog u četvrtak i petak u Pjongjangu, prenela je severnokorejska novinska agencija KCNA.

On je pozvao da se sve čete transformišu u vojno i tehnički snažne elitne jedinice i postanu potpuno spremne za borbu.

Kimov poziv na "vojnu revoluciju" usledio je nekoliko dana nakon što je Južna Koreja predložila vojne razgovore o linijama razgraničenja u centralnom delu Demilitarizovane zone (DMZ), posle nekoliko ozbiljnih incidenata.

Linija razgraničenja prati položaj fronta na kraju Korejskog rata i definisana je mapom priloženom uz sporazum o primirju iz 1953. godine.

Prema navodima KCNA, sastanak komandanata bio je prvi skup koji se odnosi na celu vojsku od partijskog kongresa u februaru, tokom kojeg je Kim pozvao na jačanje konvencionalnih snaga i potvrdio planove za razvoj nuklearnog arsenala i raketa.