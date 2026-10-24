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Dve osobe teško su povređene u nevremenu, a oluja Luiza izazvala je štetu na vozilima, zgradama, putevima i železničkim prugama u zapadnim i jugozapadnim delovima Nemačke, dok se zemlji približava nova oluja Manja.

Kako je preneo Tagesšau, najteže posledice zabeležene su u Naštenu, na severu pokrajine Rajna-Palatinat, gde se juče popodne srušila skela dok se u blizini održavao oktobarski sajam.

Jedna od dve teško povređene osobe je u kritičnom stanju i helikopterom je prevezena u bolnicu.

Oluja je izazvala i poremećaje u železničkom saobraćaju.

U Karlsrueu je predmet dospeo u nadzemnu kontaktnu mrežu, dok se regionalni voz kod Pforchajma zaustavio nakon što je udario u granu.

Voz ICE sa 280 putnika ostao je zaglavljen kod Ahena zbog kvara na nadzemnoj liniji, pa ga je dizel-lokomotiva odvukla do stanice Štolberg.

Pala stabla blokirala su pruge i kod Nojsa i Štutgarta.

U Duizburgu je vetar čupao stabla iz korena i obarao ih na puteve i dalekovode.

Vatrogasci su intervenisali u oko 40 slučajeva povezanih sa olujom, a auto-put A1 privremeno je zatvoren u pravcu Kelna nakon što je veliko drvo udarilo u zvučnu barijeru.

Desetine incidenata prijavljene su i u Donjoj Saksoniji, ali u tim slučajevima nije bilo povređenih.

Prema prognozi Nemačke meteorološke službe (DWD), oluja Luiza tokom subote kreće se ka Baltičkom moru i Danskoj, a vetar će privremeno oslabiti.

Međutim, nova oluja Manja stiže sa zapada tokom večeri, donoseći jaku kišu i snažan jugozapadni vetar.

U nedelju se očekuju udari vetra do 100 kilometara na sat, a na obali Severnog mora i planini Feldberg u Švarcvaldu mogući su i pojedinačni udari uraganske jačine.

Savezna pomorska i hidrografska agencija očekuje značajan porast vodostaja od nedelje do ponedeljka.

Olujni talas mogao bi da pogodi Hamburg i poplavi niži deo riblje pijace.

Zbog nevremena, brzi trajekti za Helgoland neće saobraćati tokom vikenda, dok ostrva Haligen neće imati trajektnu vezu u nedelju i ponedeljak.