VETAR ČUPAO DRVEĆE, VOZOVI ZAGLAVLJENI, SKELA SE SRUŠILA! Oluja napravila haos u Nemačkoj, dvoje teško povređenih, a nevreme tek stiže
- Dve osobe su teško povređene u nevremenu koje je oluja Luiza pogodila zapad i jugozapad Nemačke, a jedna je u kritičnom stanju.
- Oluja je napravila štetu na vozilima, zgradama, putevima i železnici, uz brojne prekide saobraćaja i intervencije vatrogasaca.
- Nemačku uskoro očekuje nova oluja Manja, sa jakom kišom, vetrom do 100 kilometara na sat i mogućim porastom vodostaja.
Dve osobe teško su povređene u nevremenu, a oluja Luiza izazvala je štetu na vozilima, zgradama, putevima i železničkim prugama u zapadnim i jugozapadnim delovima Nemačke, dok se zemlji približava nova oluja Manja.
Kako je preneo Tagesšau, najteže posledice zabeležene su u Naštenu, na severu pokrajine Rajna-Palatinat, gde se juče popodne srušila skela dok se u blizini održavao oktobarski sajam.
Jedna od dve teško povređene osobe je u kritičnom stanju i helikopterom je prevezena u bolnicu.
Oluja je izazvala i poremećaje u železničkom saobraćaju.
U Karlsrueu je predmet dospeo u nadzemnu kontaktnu mrežu, dok se regionalni voz kod Pforchajma zaustavio nakon što je udario u granu.
Voz ICE sa 280 putnika ostao je zaglavljen kod Ahena zbog kvara na nadzemnoj liniji, pa ga je dizel-lokomotiva odvukla do stanice Štolberg.
Pala stabla blokirala su pruge i kod Nojsa i Štutgarta.
U Duizburgu je vetar čupao stabla iz korena i obarao ih na puteve i dalekovode.
Vatrogasci su intervenisali u oko 40 slučajeva povezanih sa olujom, a auto-put A1 privremeno je zatvoren u pravcu Kelna nakon što je veliko drvo udarilo u zvučnu barijeru.
Desetine incidenata prijavljene su i u Donjoj Saksoniji, ali u tim slučajevima nije bilo povređenih.
Prema prognozi Nemačke meteorološke službe (DWD), oluja Luiza tokom subote kreće se ka Baltičkom moru i Danskoj, a vetar će privremeno oslabiti.
Međutim, nova oluja Manja stiže sa zapada tokom večeri, donoseći jaku kišu i snažan jugozapadni vetar.
U nedelju se očekuju udari vetra do 100 kilometara na sat, a na obali Severnog mora i planini Feldberg u Švarcvaldu mogući su i pojedinačni udari uraganske jačine.
Savezna pomorska i hidrografska agencija očekuje značajan porast vodostaja od nedelje do ponedeljka.
Olujni talas mogao bi da pogodi Hamburg i poplavi niži deo riblje pijace.
Zbog nevremena, brzi trajekti za Helgoland neće saobraćati tokom vikenda, dok ostrva Haligen neće imati trajektnu vezu u nedelju i ponedeljak.
(Kurir.rs/Tanjug)