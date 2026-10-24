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Pariz, Brisel, Madrid, Tirana - i hiljadama kilometara dalje, Indija i Čile. Ulice širom sveta postaju poprišta nezadovoljstva, a u prvi plan izbija generacija koja sve glasnije dovodi u pitanje sistem u kojem živi i svoju budućnost.

Šta povezuje ove proteste? Socijalno nezadovoljstvo, bunt mladih, ideološke razlike ili politički interesi koji nastoje da usmere energiju ulice? Gde se završava spontani otpor, a počinje borba za politički uticaj? I koliko daleko takvi procesi mogu da odu? Da li pred nama izrasta globalni pokret ili gledamo različite pobune koje samo na prvi pogled imaju isti cilj?

1/6 Vidi galeriju Protesti u Francuskoj Foto: Leonardo Garavaglia/LiveMedia / IPA / Profimedia, StringersHub / Sipa USA / Profimedia, Jan Schmidt-Whitley / Zuma Press / Profimedia

O ovim pitanjima, u vikend izdanju emisije "Puls Srbije" kod voditeljke Krune Une Mitrović, diskutovali su gosti Dragoljub Kojčić, politički filozof, Aleksandar Đenić, član Nove komunističke partije Jugoslavije, Muhamed Jusufspahić, predstavnik Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije i Nebojša Kuzmanović, iz Centra za društvenu stabilnost.

Kriza unutar EU

Đenić je analizirao šta je zajednički imenitelj Pariza, Brisela, Španije, Tirane, Indije, ali i Čilea.

Foto: Kurir Televizija

- Proteste u Evropi možemo da stavimo u jedan politički kontekst. Glavna pobuna srednjoškolaca, recimo u Francuskoj, bila je zbog militarizacije Evrope koja se priprema za rat. Budžet unutar zemalja EU se smanjuje za ostale segmente života, pa su se srednjoškolci pobunili zbog skraćivanja budžeta i za obrazovanje. To je bila inicijalna kapisla. Videli smo kako je Francuska reagovala, pohapsili su 2.000 srednjoškolaca. Zbog toga je smešno kada neko priča o demokratiji u Evropskoj uniji jer vidimo da tamo hapse srednjoškolce. Da je to uradio neko u Libiji ili Siriji on bi bio krvavi diktator, a ovako ga predstavljaju kao sposobnog lidera. Ko god poznaje prilike u Evropi, zna da su sve zemlje EU u dubokoj krizi. Socijalna nezadovoljstva su velika jer te zemlje izdvajaju ogromna sredstva za rat - rekao je Đenić.

Đenić je svest mladih i njihovu pobunu opravdao finansijskim razlozima.

- Kada ne možete da platite stanarine, a tu je dug niz faktora koji utiču na to, od podizanja cena kirija, nemogućnosti obrazovanja, pa do gubitka posla i nezaposlenosti. Svi ti faktori su uticali da dođe do ovoga. To su samo logične kontradikcije kapitala u kojima se danas nalazi čitava Evropa - rekao je Đenić.

Savremena generacija

Kuzmanović je ideološki okarakterisao proteste, pa je rekao da mladi danas nemaju nikakva uverenja.

- U najvećoj meri je da ljudi nemaju nikakva uverenja. Generacija Z je za mene glupost, socijološki gledano nemaju nikakva uverenja. Uverenja su isključivo za materijalna dobra i privilegije. Kada gledate intervjue, klinci danas govore da žele sada i sve. Žele lagodan život bilo gde jer internet i virtuelni svet su ljude uverili da oni mogu da žive na svim meridijanima sveta poput ljudi koji žive u Holivudu. Dakle, neuverenost, anarhizam, pa tek onda pomalo levičarska stvar. Međutim, u tim pobunama nemate ideologiju, vidimo otimanja zlata i patika. Problem je odsustvo vere u bolji i normalan život - rekao je Kuzmanović.

02:31 Nebojša Kuzmanović je za Kurir televiziju analizirao socijalnu krizu unutar Evrope Izvor: Kurir televizija

Jusufspahić smatra da Evropa nije ono što je bila u periodu 70-ih godina prošlog veka, pa se osvrnuo i na migrante, a nije siguran šta će sa njima biti, naročito onim koji već neku generaciju žive i rade u određenoj zemlji.

- Slobode sve manje i manje ima. Evropa nije ona Evropa koju znamo iz 70-ih i 80-ih. Ona je sada jedna Evropa Kristalne noći, samo što je usmerena prema nekim drugim migrantima ove bliže prošlosti. Ranije je bila prema migrantima pretežno hazarskog porekla koji su se opredeljivali kao judaisti, kao židovi, a ne mogu reći kao jevreji jer je to nacionalna pripadnost. Dešavalo se to što nazivamo ishodu Kristalne noći. Francuska i Evropa na neki način, iako smatram da se radi o isplaniranom i dobro zacrtanom planu, ali moram da navedem da se radi o kolonijalističkim zemljama, koje su uvozili roblje kao radničku snagu, a sada su ti radnici dobili slobodu, državljanstvo i sada se traži povod da im se to državljanstvo ukine. Ne znam šta planiraju sa tim ljudima, da li da ih vraćaju istim putevima i načinima, ali je definitivno to - rekao je Jusufspahić.

Jusufspahić je rekao da sve ima uzrok i posledicu i da sumnja da bi protesti širom Evrope uzeli maha ukoliko bi finansijska moć prosečnog građana bila veća.

Foto: Kurir Televizija

- Uvek imate uzrok, pa naspram njega posledicu, isto tako uvek imate povod i razlog. Da li bi se ovi protesti napumpali da su novčanici puniji? Ko je doveo do izgladnjavanja? Ko je naštampao više para, ko je gospodar novca, ko je vlasnik koji ga štampa i raspoređuje, a onda ga više rasporedi na jednu stranu, a manje na drugu, a do skoro je više davao drugoj strani. Tu vidite kroz njegovu nameru da on sada želi te socijalne proteste koji će isprovocirati svakog građanina da izađe na ulicu - rekao je Jusufspahić.

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