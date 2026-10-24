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Ukrajinske snage pogodile su fabriku Toljatikačuk u ruskom gradu Toljatiju, u Samarskoj oblasti, kao i jedan avion na aerodromu Jejsk u Krasnodarskom kraju, saopštio je 24. oktobra Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Generalštab je naveo da su na području fabrike Toljatikačuk zabeleženi eksplozija i požar. Ovo postrojenje proizvodi sintetički kaučuk, monomere i aditive za visokooktanski benzin. Prema tvrdnjama ukrajinskog Generalštaba, sintetički kaučuk koristi se za proizvodnju čvrstog raketnog goriva za taktičke i balističke rakete.

"Oštećenje takvih objekata utiče na lanac snabdevanja sirovinama za ruski raketni program", dodao je Generalštab.

Telegram kanali koji prate ratna dešavanja ranije tokom dana izvestili su da su požari izbili u nekoliko fabrika i industrijskih postrojenja u Toljatiju, tokom talasa napada dronovima prethodne noći.

Na snimcima koje su zabeležili lokalni stanovnici vidi se dim koji se u ranim jutarnjim satima uzdiže iznad grada, dok pojedini izveštaji navode da je napadnuta hemijska fabrika Toljatikačuk i da je sprovedena evakuacija u fabrici automobila AvtoVAZ.

Ukrajinski Telegram kanal Exilenova+ takođe je tvrdio da gori "fabrika vojne namene", ali nije precizirao šta se u tom postrojenju proizvodi.

Tolјati, koji se nalazi oko 1.300 kilometara od Kijeva, već je nekoliko puta bio meta ukrajinskih napada, uključujući napad na fabriku kaučuka Toljatikačuk 12. septembra, kao i napade na hemijska postrojenja Toljatikačuk i KujbiševAzot 4. aprila.

Ukrajina pogodila i avion na ruskom aerodromu

Ukrajinske snage pogodile su i jedan avion na aerodromu Jejsk, saopštio je Generalštab, dodajući da razmere štete još nisu utvrđene.

Generalštab nije precizirao o kom tipu aviona je reč.

List Kyiv Independent nije mogao nezavisno da potvrdi ove tvrdnje.

Poslednjih meseci i Rusija i Ukrajina pojačale su napade na preduzeća i industrijska postrojenja.