"DAJTE IM 72 SATA, PA IH NAPADNITE" Ruski tajkun traži od Putina nuklearni udar na Ukrajinu
- Konstantin Malofejev pozvao je Putina na nuklearni napad na Ukrajinu, uz tvrdnju da bi civili imali 72 sata za evakuaciju.
- U emisiji Piers Morgan Uncensored predložio je udar na zapadnu Ukrajinu i rekao da bi to bio put ka okončanju rata.
- Malofejev je i ranije tražio upotrebu taktičkog nuklearnog oružja, a Morgan mu je poručio da dobri ljudi ne napadaju susede.
Ruski nacionalistički medijski magnat Konstantin Malofejev pozvao je predsednika Vladimira Putina da izvede nuklearni napad na Ukrajinu, nakon što bi stanovništvu bilo dato 72 sata za evakuaciju, istovremeno insistirajući na tome da su Rusi "dobri ljudi" koji ne žele da ubijaju Ukrajince.
Gostujući u emisiji "Piers Morgan Uncensored", vlasnik prokremaljskog televizijskog kanala Cargrad predložio je ultimatum kojim bi se zapretilo nuklearnim napadima na lokacije na kojima se nalazi zapadno naoružanje u zapadnoj Ukrajini.
Malofejev je tvrdio da bi upozorenje omogućilo civilima da napuste ugrožena područja pre napada. Predloženi udar predstavio je kao način da se okonča ruski rat protiv Ukrajine.
"Mi smo hrišćani, mi smo dobri ljudi", rekao je Malofejev, opisujući Ukrajince kao bratski slovenski narod i insistirajući na tome da Rusi ne žele da ih ubijaju.
Morgan je osporio njegov argument rečima:
"Dobri ljudi ne napadaju svoje susede."
Kada je upitan da navede nešto zbog čega kritikuje Putina, Malofejev je ukazao na to što ruski predsednik nije upotrebio nuklearno oružje.
"I ja ga zbog toga kritikujem", rekao je Malofejev.
Ranije pozivao na taktički nuklearni napad
Ove izjave nisu prvi javni poziv Malofejeva na izvođenje nuklearnog udara.
U aprilu je pozvao na upotrebu taktičkog nuklearnog oružja nakon što je ukrajinski proizvođač naoružanja Denis Štilerman govorio o razvoju balističkih raketa koje bi mogle da dosegnu Moskvu, preneo je The Moscow Times.
Pišući za Cargrad, Malofejev je izrazio zabrinutost zbog mogućih napada na sedište ruske Federalne službe bezbednosti (FSB), Generalštab ruske vojske i odbrambenu kompaniju Almaz-Antej.
Predložio je nuklearni napad na zapadnu Ukrajinu nakon upozorenja od 72 sata, a zatim sprovođenje onoga što je nazvao "denacifikacijom", uključujući javna pogubljenja ukrajinskih nacionalističkih lidera i zvaničnika koji rade u centrima za vojnu mobilizaciju.
Kyiv Post je ranije analizirao imperijalne ambicije Malofejeva, uključujući njegove veze sa bivšim ruskim obaveštajcem Igorom Girkinom i njihovu ulogu u promovisanju ruskog rata protiv Ukrajine.
U braku sa zvaničnicom za kojom je Međunarodni krivični sud izdao nalog za hapšenje
Malofejev je oženjen ruskom poverenicom za prava dece Marijom Lvovom-Belovom. Njihov brak javno je potvrdio u septembru 2024. godine.
Međunarodni krivični sud izdao je u martu 2023. godine naloge za hapšenje Putina i Lvove-Belove zbog njihove navodne odgovornosti za nezakonitu deportaciju i premeštanje ukrajinske dece sa okupiranih teritorija u Rusiju.
Nalozi se odnose na navodne ratne zločine i ne predstavljaju osuđujuće presude.
Kyiv Post je u ranijem istraživanju deportacija detaljno predstavio dokaze i napore usmerene na utvrđivanje odgovornosti za odvođenje ukrajinske dece u Rusiju.
(Kurir.rs/KyivPost)