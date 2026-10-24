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Ruski nacionalistički medijski magnat Konstantin Malofejev pozvao je predsednika Vladimira Putina da izvede nuklearni napad na Ukrajinu, nakon što bi stanovništvu bilo dato 72 sata za evakuaciju, istovremeno insistirajući na tome da su Rusi "dobri ljudi" koji ne žele da ubijaju Ukrajince.

Gostujući u emisiji "Piers Morgan Uncensored", vlasnik prokremaljskog televizijskog kanala Cargrad predložio je ultimatum kojim bi se zapretilo nuklearnim napadima na lokacije na kojima se nalazi zapadno naoružanje u zapadnoj Ukrajini.

Malofejev je tvrdio da bi upozorenje omogućilo civilima da napuste ugrožena područja pre napada. Predloženi udar predstavio je kao način da se okonča ruski rat protiv Ukrajine.

"Mi smo hrišćani, mi smo dobri ljudi", rekao je Malofejev, opisujući Ukrajince kao bratski slovenski narod i insistirajući na tome da Rusi ne žele da ih ubijaju.

Morgan je osporio njegov argument rečima:

"Dobri ljudi ne napadaju svoje susede."

Kada je upitan da navede nešto zbog čega kritikuje Putina, Malofejev je ukazao na to što ruski predsednik nije upotrebio nuklearno oružje.

"I ja ga zbog toga kritikujem", rekao je Malofejev.

1/5 Vidi galeriju Ruski napad na Harkov Foto: screenshot X

Ranije pozivao na taktički nuklearni napad

Ove izjave nisu prvi javni poziv Malofejeva na izvođenje nuklearnog udara.

U aprilu je pozvao na upotrebu taktičkog nuklearnog oružja nakon što je ukrajinski proizvođač naoružanja Denis Štilerman govorio o razvoju balističkih raketa koje bi mogle da dosegnu Moskvu, preneo je The Moscow Times.

Pišući za Cargrad, Malofejev je izrazio zabrinutost zbog mogućih napada na sedište ruske Federalne službe bezbednosti (FSB), Generalštab ruske vojske i odbrambenu kompaniju Almaz-Antej.

Predložio je nuklearni napad na zapadnu Ukrajinu nakon upozorenja od 72 sata, a zatim sprovođenje onoga što je nazvao "denacifikacijom", uključujući javna pogubljenja ukrajinskih nacionalističkih lidera i zvaničnika koji rade u centrima za vojnu mobilizaciju.

Kyiv Post je ranije analizirao imperijalne ambicije Malofejeva, uključujući njegove veze sa bivšim ruskim obaveštajcem Igorom Girkinom i njihovu ulogu u promovisanju ruskog rata protiv Ukrajine.

1/7 Vidi galeriju Veliki ruski napad dronovima i raketama na Kijev uoči 74. Putinovog rođendana Foto: screenshot X

U braku sa zvaničnicom za kojom je Međunarodni krivični sud izdao nalog za hapšenje

Malofejev je oženjen ruskom poverenicom za prava dece Marijom Lvovom-Belovom. Njihov brak javno je potvrdio u septembru 2024. godine.

Međunarodni krivični sud izdao je u martu 2023. godine naloge za hapšenje Putina i Lvove-Belove zbog njihove navodne odgovornosti za nezakonitu deportaciju i premeštanje ukrajinske dece sa okupiranih teritorija u Rusiju.

Nalozi se odnose na navodne ratne zločine i ne predstavljaju osuđujuće presude.