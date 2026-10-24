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Dva snažna zemljotresa pogodila su područje uz obalu Vanuatua, ostrvske države u južnom Pacifiku, što je dovelo do izdavanja upozorenja na cunami. Zemljotresi su zabeleženi u subotu u 3:31 i 3:35 sati po britanskom letnjem vremenu.

Prvi zemljotres prvobitno je procenjen na magnitudu 7,2, ali je Američki geološki zavod (USGS) kasnije smanjio procenu na 6,9 stepeni.

Epicentar prvog zemljotresa nalazio se oko 197 kilometara zapadno-severozapadno od mesta Port Olri, na dubini od 10 kilometara.

Drugi zemljotres, magnitude 6,3, takođe se dogodio na dubini od 10 kilometara, a epicentar je bio oko 170 kilometara severozapadno od Port Olrija.

Pacifički centar za upozoravanje na cunami saopštio je da bi opasni talasi mogli da pogode obale udaljene do 300 kilometara od epicentra zemljotresa.

- Ljudi koji se nalaze u ugroženim priobalnim područjima trebalo bi da budu na oprezu, prate informacije i postupaju u skladu sa uputstvima nacionalnih i lokalnih vlasti - navedeno je u upozorenju.