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Nemački kancelar Fridrih Merc pozvao je danas na jedinstvo unutar vladajuće koalicije, upozorivši da se Nemačka suočava sa sve većim pretnjama političkih ekstremista i, kako je naveo, svakodnevnim pokušajima Rusije da destabilizuje zemlju.

Govoreći na konferenciji Hrišćansko-socijalne unije (CSU), bavarske sestrinske stranke konzervativne Hrišćansko-demokratske unije (CDU), Merc je ocenio da se Nemačka suočava sa "izuzetno ozbiljnim izazovima", preneo je Rojters.

"Kako da zaštitimo slobodu i bezbednost u Evropi suočeni sa sve većim pretnjama ekstremista unutar zemlje i stranih sila spolja?", upitao je Merc, tvrdeći da Rusija nastoji da "svakodnevno destabilizuje Nemačku".

Merc je, nakon dolaska u konferencijsku salu uz pratnju bavarskog duvačkog orkestra koji je svirao pesmu "The Eye of the Tiger", pohvalio ministre iz redova CSU u vladi i odao priznanje lideru te stranke Markusu Zederu.

On je ponovio protivljenje pozivima dela konzervativaca da se razmotre mogućnosti saradnje sa AfD-om, koji vodi u nacionalnim istraživanjima javnog mnjenja.

"Svaki političar koji glasa zajedno sa tom strankom nema šta da traži u našoj Uniji", poručio je Merc.

Kako navodi Rojters, delegati konferencije pozdravili su snažnim aplauzom Mercovo pominjanje Ilze Ajgner, političarke CSU koju je ta stranka predložila za naslednicu nemačkog predsednika Frank-Valtera Štajnmajera, kojem mandat ističe sledeće godine.

CDU za sada nije podržao kandidaturu Ajgner, a izvori iz stranke navode da ona nije odustala od mogućnosti da predloži sopstvenog kandidata za tu pretežno ceremonijalnu funkciju šefa države.

Nemački kancelar pozvao je i Socijaldemokratsku partiju Nemačke (SPD) i Zelene da u Berlinu ne formiraju koaliciju sa Levicom, koju je optužio da toleriše antisemitizam u svojim redovima, što Levica odbacuje i negira.

Mercove izjave usledile su nakon višenedeljnih tenzija unutar vladajuće koalicije, posle velikih izbornih poraza na regionalnim izborima u istočnoj Nemačkoj, gde je krajnje desna Alternativa za Nemačku (AfD) osvojila prvo mesto u dve savezne pokrajine, dok je krajnje leva Levica pobedila u Berlinu, pojašnjava Rojters.

Popularnost Merca pala je na rekordno nizak nivo, a nesuglasice su izbile i između koalicionih partnera i unutar konzervativnog bloka CDU-CSU.