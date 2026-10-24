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U Briseluse danas održavaju protesti u znak podrške mladima i protiv reformi u oblasti obrazovanja, kao i protiv policijskog nasilja na prethodnim skupovima, a belgijska policija je upotrebila suzavac i biber-sprej tokom današnjih nereda nakon što su pojedini demonstranti počeli da provociraju policijske snage i probili policijski kordon.

Prema izveštaju Flamanske radio-televizije (VRT) sa terena, policija je upotrebila suzavac nakon porasta tenzija među demonstrantima, dok je biber-sprej primenjen kao odgovor na juriš manje grupe učesnika protesta.

Protesti u Briselu Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Policija je na toj lokaciji pripremila i vodeni top, a demonstrante je pozvala da se udalje prema južnom delu belgijske prestonice.
VRT ističe i da su mnogi demonstranti prekrili deo lica kako bi izbegli identifikaciju.

Brojne policijske snage raspoređene su kako bi blokirale prilaz sedištu frankofone liberalne stranke MR, a biber-sprej upotrebljen je i u Ulici Vorstsebane, u opštini Sen Žil.

Nekoliko stotina demonstranata okupilo se i na Trgu Albertina, gde je policija kontrolisala mlade učesnike protesta i pregledala predmete koje su nosili sa sobom.

Protesti u Briselu Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Policija je oduzimala predmete za koje je procenila da bi mogli biti zloupotrebljeni tokom protesta, uključujući maske i predmete koji bi mogli poslužiti za izazivanje materijalne štete.

Kako prenosi "Libr Belžik", nekoliko stotina demonstranata se okupilo danas nešto posle podneva na poziv više organizacija, a učesnici su skandirali antifašističke slogane, kao i "Dole policijska država".

I pre nedelju dana, 17. oktobra, nekoliko stotina ljudi, uglavnom mladih, protestovalo je u Briselu zbog rasta troškova obrazovanja, a i tada je došlo do sukoba demonstranata i policije.

Demonstranti su se tada okupili u centru Brisela, a mnogi od njih nosili su maske i uzvikivali antifašističke parole.

Ovi protesti su delimično inspirisani demonstracijama u Francuskoj, a belgijske studentske grupe saopštile su da protestuju zbog rasta troškova obrazovanja i reformi za koje strahuju da će dodatno otežati pristup visokom obrazovanju.

(Kurir.rs/Tanjug)

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