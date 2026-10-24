TRAMP DOBIO VAŽAN POZIV IZ LONDONA! Britanski premijer izneo ključni zahtev u vezi sa Ukrajinom, evo o čemu su razgovarali!
Britanski premijer Endi Bernam razgovarao je u petak telefonom sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i naglasio važnost obezbeđivanja punog pristupa satelitskom sistemu Starlink za Ukrajinu, kako bi mogla da nastavi da se brani od ruske agresije.
To je saopštila britanska vlada u saopštenju koje je preneo Ukrinform.
"Premijer je naglasio važnost toga da Ukrajina ima pun pristup Starlinku kako bi mogla da nastavi da se brani od ruske invazije. Premijer je takođe odao priznanje predsedniku Trampu za napore da dovede Putina za pregovarački sto", navodi se u saopštenju.
Nakon razgovora, dvojica lidera saglasila su se da će sarađivati međusobno i sa međunarodnim partnerima kako bi se okončalo krvoproliće.
Razgovarali i o Bliskom istoku i energetskoj saradnji
Pored situacije u Ukrajini, dvojica lidera razgovarala su o energetskoj saradnji Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i o dešavanjima na Bliskom istoku.
Bernam je ponovo potvrdio podršku Velike Britanije Saudijskoj Arabiji, koja se suočava sa napadima jemenskih Huta.
Na kraju razgovora, dvojica lidera izrazila su nadu da će se uskoro lično sastati.
(Kurir.rs/Ukrinform)