SUKOB NA ULICAMA TIRANE, GRAD U PLAMENU! Lete kamenice na sve strane, zapaljeni kontejneri, dramatična situacija, policija upotrebila vodene topove (FOTO/VIDEO)
- Policija je odgovorila vodenim topom, a premijer Edi Rama ponovo poziva na dijalog uoči protesta studenata i građana
Pristalice albanske Demokratske partije (DP) gađali su danas kamenicama zgradu Ministarstva prosvete u Tiranu, a tokom okupljanja ispred tog ministarstva, gde je najavljen i protest studenata, demonstranti su zapalili kontejnere.
Policija je reagovala upotrebom vodenog topa kako bi rasterala okupljene. Pristalice DP-a prethodno su ispred zgrade Vlade Albanije zapalile stolice koje je albanski premijer Edi Rama postavio kao poziv studentima na dijalog.
Kako navodi albanski Juronjuz, protest DP-a održava se u znak solidarnosti i podrške protestima predvođenim studentima, koji traju već 12 dana.
Albanski premijer Edi Rama ranije danas ponovo je pozvao na dijalog uoči najavljenog protesta studenata i građana u Tirani i drugim albanskim gradovima.
Rama je objavio video-snimak na Fejsbuku na kojem se vidi kameni sto ispred njegove kancelarije na kojem su postavljeni papiri na kojima piše "dijalog".
Rama je i prethodnih dana postavljao stolice i klupe ispred svog kabineta, pozivajući studente na dijalog, ali su oni odbili pozive.
U Albanijise već 12 dana održavaju protesti koje predvode studenti, a koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahteve za njegovu ostavku.
(Kurir.rs/Tanjug)