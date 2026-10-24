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Pristalice albanske Demokratske partije (DP) gađali su danas kamenicama zgradu Ministarstva prosvete u Tiranu, a tokom okupljanja ispred tog ministarstva, gde je najavljen i protest studenata, demonstranti su zapalili kontejnere.

Policija je reagovala upotrebom vodenog topa kako bi rasterala okupljene. Pristalice DP-a prethodno su ispred zgrade Vlade Albanije zapalile stolice koje je albanski premijer Edi Rama postavio kao poziv studentima na dijalog.

1/6 Vidi galeriju Protesti u Tirani Foto: Hameraldi Agolli/AP

Kako navodi albanski Juronjuz, protest DP-a održava se u znak solidarnosti i podrške protestima predvođenim studentima, koji traju već 12 dana.

Albanski premijer Edi Rama ranije danas ponovo je pozvao na dijalog uoči najavljenog protesta studenata i građana u Tirani i drugim albanskim gradovima.

Rama je objavio video-snimak na Fejsbuku na kojem se vidi kameni sto ispred njegove kancelarije na kojem su postavljeni papiri na kojima piše "dijalog".

Rama je i prethodnih dana postavljao stolice i klupe ispred svog kabineta, pozivajući studente na dijalog, ali su oni odbili pozive.

U Albanijise već 12 dana održavaju protesti koje predvode studenti, a koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahteve za njegovu ostavku.