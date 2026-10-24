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Širom Evrope danas se održavaju masovni protestizbog nezadovoljstva ekonomskom situacijom, društvenim reformama i političkim odlukama, dok su u pojedinim gradovima zabeleženi i sukobi demonstranata sa policijom.

FRANCUSKA

Francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je oko 410.000 ljudi učestvovalo danas na protestima širom Francuske, dok je sindikat CGT procenio da je na ulicama bilo blizu 800.000 demonstranata, uključujući 250.000 u Parizu, gde je policija upotrebila suzavac i vodene topove protiv okupljenih.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

Zabeleženo je 136 javnih demonstracija, u poređenju sa 264 prošle nedelje, izjavio je ministar Nunjez tokom podnevnog izveštaja.

ITALIJA

Antiratni marš u Rimu

Antiratni marš u Rimu završen je danas bez incidenata i narušavanja javnog reda, nakon čega je u prestonici počela druga protestna šetnja, dok se demonstracije održavaju i u više italijanskih gradova, pri čemu je najnapetije u Torinu, a pojačano prisustvo policije zabeleženo je i u Milanu, Đenovi, Bolonji i Bariju.

Antimilitaristički marš, koji je počeo na Trgu Republike u Rimu, završen je popodne na trgu Largo Korado Riči, neposredno pre Ulice Via dei Fori Imperijali, prenosi "Stampa".

Na ulici koja vodi ka Koloseumu atmosfera je tokom antiratnog protesta bila mirna, dok su restorani i prodavnice bili puni, a turisti nastavili da se kreću gradom.

Foto: Gregorio Borgia/AP

Italija je rasporedila trupe u Milano, gde su se vlasti pripremale za nove proteste u tom modnom i finansijskom centru nedelju dana nakon pljački i sukoba sa policijom. Dok su protesti u Francuskoj privukli najveću međunarodnu pažnju, demonstracije su se danas zahvatile i u brojnim drugim evropskim gradovima, od Tirane u Albaniji do Madrida u Španiji.

Demonstranti su po dolasku skandirali da je "ovaj mirni trg primer za celu Italiju".

Foto: Gregorio Borgia/AP

Antiratni marš u Rimu organizovala je Antimperijalistička alijansa pod sloganom "Italija van rata", a organizatori su pozvali na protest protiv rata, remilitarizacije i povećanja vojnih izdvajanja, kao i u znak solidarnosti sa Palestincima.

Istovremeno, širom Italije održana su i druga okupljanja zbog rastućih troškova života, a na proteste je pozvao i novoformirani Pokret 17. oktobar.

1/11 Vidi galeriju Italija Milano protesti neredi Foto: MATTEO CORNER/ANSA

Najnapetija situacija zabeležena je u Torinu, gde se na Trgu Kastelo okupilo nekoliko hiljada ljudi.

ŠPANIJA

Više desetina hiljada ljudi na protestu u Madridu, brane javni penzijski sistem

Više desetina hiljada ljudi protestovalo je danas u Madridu u znak odbrane javnog penzijskog sistema i protiv pokušaja njegove privatizacije, zahtevajući mere za očuvanje kupovne moći penzionera i jačanje njihove socijalne zaštite.

Protestu je prisustvovalo oko 50.000 ljudi, prema procenama organizatora, odnosno 25.000 prema podacima vladine delegacije, javlja RTVE.

Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Protest je organizovala Državna koordinacija za odbranu javnog penzijskog sistema (COESPE), a učesnici su marširali od železničke stanice Atoča do ulice Alkala, prolazeći pored čuvenog muzeja Prado.

Demonstranti su nosili transparente sa porukama "Garantovane penzije" i "Zaštitimo penzije".

NEMAČKA

Protesti protiv deportacija u Avganistan

Stotine ljudi okupile su se na aerodromima širom Nemačke protiv pritvora radi deportacije i letova kojima se ljudi vraćaju u Avganistan. Demonstranti su kritikovali i saradnju nemačke vlade sa talibanima, preneo je list "Špigel".

Okupljanja su održana u Lajpcigu, Frankfurtu, Berlinu i Kelnu. Prema procenama policije, u Lajpcigu je bilo oko 400 učesnika, u Frankfurtu na Majni oko 300, a na aerodromu Berlin-Brandenburg 150. Protestovalo se i na aerodromima Keln/Bon i Diseldorf.

Foto: AP Ebrahim Noroozi

Demonstracije su organizovane protiv deportacije osoba čiji su zahtevi za azil odbijeni. Okupljanja su bila najavljena i u Minhenu i Hanoveru, dok su u Lajpcigu demonstranti protestovali i protiv čarter letova za Avganistan.

Portparol organizatora zatražio je hitno zaustavljanje deportacija, uz obrazloženje da ljudi koji traže zaštitu imaju pravo na azil. “Zastrašujuće je što upravo nemačka vlada gazi ovo pravo, a štaviše, u procesu deportacija sarađuje sa talibanima”, dodao je on

BELGIJA

Protesti u Briselu

U Briselu se danas održavaju protesti u znak podrške mladima i protiv reformi u oblasti obrazovanja, kao i protiv policijskog nasilja na prethodnim skupovima, a belgijska policija je upotrebila suzavac i biber-sprej tokom današnjih nereda nakon što su pojedini demonstranti počeli da provociraju policijske snage i probili policijski kordon.

1/9 Vidi galeriju Belgija Brisel protesti Foto: Philip Reynaers / imago stock&people / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Dursun Aydemir / AFP / Profimedia

Policija je na toj lokaciji pripremila i vodeni top, a demonstrante je pozvala da se udalje prema južnom delu belgijske prestonice..

Brojne policijske snage raspoređene su kako bi blokirale prilaz sedištu frankofone liberalne stranke MR, a biber-sprej upotrebljen je i u Ulici Vorstsebane, u opštini Sen Žil.

Nekoliko stotina demonstranata okupilo se i na Trgu Albertina, gde je policija kontrolisala mlade učesnike protesta i pregledala predmete koje su nosili sa sobom.

ČEŠKA

Protest i u Češkoj

Hiljade ljudi okupile su se danas i u Brnu, dok su se u manjim grupama građani okupili u Češkim Buđejovicama i Liberecu, na protestima protiv predloga češke vlade da ukine pretplatu za javni servis i finansiranje Češke televizije i Češkog radija prebaci na državni budžet.

Protesti su organizovani nakon što je vladajuća koalicija u češkom parlamentu rano jutros, posle celonoćne rasprave, obezbedila prolazak predloga zakona kroz prvo čitanje, prenosi češki portal Idnes. U Brnu su demonstranti na Trgu Slobode nosili češke zastave i transparente sa porukama podrške nezavisnosti javnih medija, uzvikujući "Medije ne damo" i "Sramota".

ALBANIJA

Tirana: Sukobi pristalica Demokratske partije i policije ispred Ministarstva prosvete

Pristalice albanske Demokratske partije (DP) gađali su danas kamenicama zgradu Ministarstva prosvete u Tirani, a tokom okupljanja ispred tog ministarstva, gde je najavljen i protest studenata, demonstranti su zapalili kontejnere.

Policija je reagovala upotrebom vodenog topa kako bi rasterala okupljene.

1/9 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti Foto: Hameraldi Agolli/AP, Boris Grdanoski/AP

Pristalice DP-a prethodno su ispred zgrade Vlade Albanije zapalile stolice koje je albanski premijer Edi Rama postavio kao poziv studentima na dijalog.

Protest DP-a održava se u znak solidarnosti i podrške protestima predvođenim studentima.

1/6 Vidi galeriju Albanija Tirana protest demonstracije Foto: Hameraldi Agolli/AP

Sukobi demonstranata i policije izbili su danas u centru Tirane, gde su okupljeni gađali policiju kamenicama i Molotovljevim koktelima, dok su snage bezbednosti upotrebile velike količine suzavca, a demonstranti su zapalili ulazna vrata Ministarstva životne sredine, kao i jednog policajca, javljaju albanski mediji.

Demonstranti su zapalili ulazna vrata Ministarstva životne sredine u centru Tirane, dok su snage bezbednosti upotrebile velike količine suzavca kako bi rasterale okupljene na Skenderbegovom trgu, javlja albanski portal Report TV.

U Albaniji se već 12 dana održavaju protesti koje predvode studenti, a koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahteve za njegovu ostavku.

TURSKA

Hiljade ljudi protestuju u Turskoj

Hiljade ljudi okupile su se danas u Istanbulu i Ankari na protestima protiv, kako navode, sve većih pritisaka na novinare u Turskoj, uključujući hapšenja, gašenje medija i imenovanje državnih upravnika u medijskim kućama.

- Dosta je. Više ne možemo da dišemo - uzvikuju demonstranti, među kojima su uglavnom novinari, predstavnici organizacija za zaštitu ljudskih prava i opozicionih stranaka, prenosi portal "Turkish Minute". Na azijskoj strani Istanbula okupilo se najmanje 3.000 ljudi, a demonstranti su nosili fotografije zatvorenih novinara i uzvikivali "Nećemo da ćutimo, dosta je bilo!" i "Nećemo se pokoriti pritiscima".

1/4 Vidi galeriju Turska Istanbul protesti Foto: İdil Toffolo / Alamy / Profimedia, Idil Toffolo / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na proteste su pozvala turska novinarska udruženja, među kojima su Sindikat novinara Turske (TGS), Udruženje novinara Turske (TGC) i Savet za štampu i Udruženje savremenih novinara (ÇGD).

- Mi, profesionalne novinarske organizacije koje zastupaju novinare posvećene odbrani prava javnosti na informisanje i traganju za istinom, poručujemo: 'Dosta je bilo! Ne možemo da dišemo! - navodi se u zajedničkom saopštenju organizatora.

Oni su istakli da neće ćutati u sistemu u kojem se novinarstvo tretira kao krivično delo, vesti kao pretnja, a istina kao nešto neprihvatljivo, uz ocenu da se cenzura primenjuje ne samo protiv novinara već i protiv svih koji izražavaju neslaganje.